Прокуратура Парижа хотела €20 млн залога за освобождение Дурова Monde: Прокуратура Парижа просила суд определить залог Дурову в 20 млн евро 25 сентября, 15:12 Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Прокуратура Франции обращалась к суду с просьбой выпустить основателя Telegram Павла Дурова под залог в 20 миллионов евро, учитывая его космическое финансовое состояние. Об этом сообщается в публикации издания Monde.

«Парижская прокуратура просила установить залог в размере 20 миллионов евро, сопровождаемый обычными мерами судебного контроля, как регулярно отмечаться в комиссариате, обязательство оставаться во Франции и сообщать о смене места проживания. В итоге судья снизил сумму до 5 миллионов евро», — говорится в материале.

Обвинение аргументировало свою позицию тем, что, обладая высоким доходом, Дуров может запросто задействовать свои ресурсы и покинуть территорию Франции. При этом следствие отмечает результативность задержания миллиардера, так как мессенджер уже изменил политику конфиденциальности. Так, IP-адреса и номера телефонов пользователей будут передаваться властям после запросов.

«Несмотря на низкий залог по сравнению с обычными расходами Дурова, его задержание окупилось... Telegram в настоящее время отвечает на судебные запросы», — резюмирует Monde.

Авторы Татьяна Миссуми