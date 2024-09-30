Называл детей «собаками»: Ирина Болгар поделилась жуткими подробностями жизни с Павлом Дуровым
Ирина Болгар заявила, что Дуров называл их детей «собаками»
Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar
Предполагаемая мать детей Павла Дурова Ирина Болгар продолжает шокировать неожиданными фактами о создателе Telegram Павле Дурове. В соцсетях она поведала, что бизнесмен называл их совместных детей «собаками» и исключила возможное воссоединение с бывшим возлюбленным.
«Воссоединение исключено. И это моя позиция не раз озвучена Павлу. Я очень расстроена, что Павел прервал связь с детьми в конце 2022 года. Это прямо катастрофа», — написала Болгар.
Через полгода после расставания Дуров, по словам женщины, вышел на связь и попросил «предъявить ему собак», имея в виду встречу с детьми. На грубое сообщение Болгар предпочла не отвечать. Вчера младшему сыну Давиду исполнилось семь лет, однако предполагаемый отец даже не поздравил ребёнка с праздником.
Напомним, что Ирина Болгар называет себя матерью троих детей Павла Дурова. Она даже предоставляла документы о признании отцовства и свидетельства о рождении. Известно, что в браке Дуров и Болгар не состояли, однако вместе учились в Санкт-Петербурге. Также женщина подала на бизнесмена в суд, завив, что Дуров избивал младшего сына.