Называл детей «собаками»: Ирина Болгар поделилась жуткими подробностями жизни с Павлом Дуровым

Предполагаемая мать детей Павла Дурова Ирина Болгар продолжает шокировать неожиданными фактами о создателе Telegram Павле Дурове. В соцсетях она поведала, что бизнесмен называл их совместных детей «собаками» и исключила возможное воссоединение с бывшим возлюбленным.

«Воссоединение исключено. И это моя позиция не раз озвучена Павлу. Я очень расстроена, что Павел прервал связь с детьми в конце 2022 года. Это прямо катастрофа», — написала Болгар.