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30 сентября, 19:28

Называл детей «собаками»: Ирина Болгар поделилась жуткими подробностями жизни с Павлом Дуровым

Ирина Болгар заявила, что Дуров называл их детей «собаками»

Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Предполагаемая мать детей Павла Дурова Ирина Болгар продолжает шокировать неожиданными фактами о создателе Telegram Павле Дурове. В соцсетях она поведала, что бизнесмен называл их совместных детей «собаками» и исключила возможное воссоединение с бывшим возлюбленным.

«Воссоединение исключено. И это моя позиция не раз озвучена Павлу. Я очень расстроена, что Павел прервал связь с детьми в конце 2022 года. Это прямо катастрофа», — написала Болгар.

Через полгода после расставания Дуров, по словам женщины, вышел на связь и попросил «предъявить ему собак», имея в виду встречу с детьми. На грубое сообщение Болгар предпочла не отвечать. Вчера младшему сыну Давиду исполнилось семь лет, однако предполагаемый отец даже не поздравил ребёнка с праздником.

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Напомним, что Ирина Болгар называет себя матерью троих детей Павла Дурова. Она даже предоставляла документы о признании отцовства и свидетельства о рождении. Известно, что в браке Дуров и Болгар не состояли, однако вместе учились в Санкт-Петербурге. Также женщина подала на бизнесмена в суд, завив, что Дуров избивал младшего сына.

Полина Никифорова
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