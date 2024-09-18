Юрист объяснил, может ли предполагаемая мать детей Дурова Болгар «отпилить» половину Telegram

Ирина Болгар, предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что мессенджер является совместно нажитым имуществом. Но может ли «Телега» быть имуществом? И вправе ли Болгар забрать от неё часть? На эти и другие вопросы Life.ru ответил управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.

По словам специалиста, разбираться в ситуации будет тяжело, так как вопрос касается сразу двух отраслей права: семейного и корпоративного. Отсутствие штампа в паспорте может помешать Болгар заполучить долю мессенджера. Зачастую для права на имущество супруга необходимо официальное заключение брака.

«Однако, как справедливо отмечает Болгар, в некоторых странах фактические брачные отношения могут приравниваться к официальным в вопросах имущественных прав. В континентальной Европе подходы варьируются: некоторые страны, как Франция, признают «гражданские партнёрства», другие, как Германия, более консервативны в этом вопросе», — рассказал специалист.

При условии, что отношения Дурова и Болгар могут приравнять к браку, возникает другая проблема. Telegram — не дом, и не машина, разделить его довольно сложно. Стоимость мессенджера складывается из множества частей, включая интеллектуальную собственность, репутацию, базу пользователей, потенциал и другое. Принято считать, что бизнес, созданный одним из партнёров, «совместно нажитым» не является. Однако не всё так просто. Болгар вполне себе может претендовать на увеличение стоимости этого бизнеса, полагает Русяев.

«Учитывая, что Telegram был основан Дуровым в 2013 году, ключевым вопросом станет определение, насколько выросла стоимость компании за время отношений с Болгар и какова роль самой Болгар в этом росте. Ещё одним важным аспектом является вопрос юрисдикции. Учитывая международный характер деятельности Дурова и Telegram, определение применимого права и компетентного суда может стать отдельной юридической баталией», — пояснил Русяев.

Резюмируя, юрист отметил, что однозначный ответ на вопрос о том, сможет ли Болгар отобрать часть «Телеги», дать трудно. Против предполагаемой матери детей Дурова играет отсутствие официального брака и сложная структура мессенджера. Зато наличие двоих сыновей и лапочки-дочки, а также длительность отношений с Дуровым, могут сыграть Болгар на руку. Русяев подчеркнул, что независимо от исхода, дело станет «прецедентным» и повлияет на судебную практику в будущем.