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1 сентября, 04:23

Ирина Болгар обвинила Павла Дурова в блокировке карт на расходы для их детей

Ирина Болгар, Павел Дуров и их дети. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbolgar

Ирина Болгар, Павел Дуров и их дети. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbolgar

Ирина Болгар, утверждающая, что она мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила о серьёзных финансовых трудностях. Она обвинила имеющего проблемы с французскими властями бизнесмена в блокировке доступа ко всем картам, которыми пользовалась для повседневных нужд семьи.

Произошло это из-за отказа Болгар переехать вместе с детьми в ОАЭ. Тогда Дуров якобы стал мешать им оставаться в Европе. Она также утверждает, что миллиардер не подписал документы на продление иммиграционных документов детей.

«Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов. Он также перестал платить по счетам за детские расходы, которые обычно оплачивал напрямую со своих банковских счетов, такие как обучение, проездные, медицинские расходы и другое», — написала мать детей Дурова в посте.

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Ранее предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Ирина Болгар сообщила, что швейцарский суд лишил Павла Дурова родительских прав. По её словам, это решение трибунал по защите детей и взрослых приняо, опираясь на результаты расследования органов опеки Женевы.

Кирилл Сосновских
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