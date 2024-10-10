Жизнь с нуля, законный брак и ещё дети: Экстрасенс увидела, что ждёт Павла Дурова после 40 лет
Экстрасенс Панина: После 40 лет Павлу Дурову придётся строить жизнь с нуля
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
40 лет — важный рубеж, и основатель Telegram Павел Дуров, отмечающий сегодня день рождения, подходит к этому рубежу не в лучшей форме. Однако все испытания пойдут на пользу бизнесмену, заявила в беседе с Life.ru экстрасенс Аделина Панина. Специально для нас она приоткрыла тайну: что ждёт миллионера в будущем.
Флёр «плейбоя, миллионера, мизантропа», который он намеренно создавал все эти годы вокруг своей персоны, развеялся благодаря всё новым и не всегда презентабельным подробностям его личной жизни. Этот тренд на развенчание мифа вокруг самого загадочного IT-миллионера России будет иметь продолжение не только в этом, но и в следующем году. Но для самого Павла это будет иметь скорее положительный, чем отрицательный характер.
Экстрасенс считает, что Павел сам сможет отпустить собственные иллюзии, хотя это будет для него и не так просто, и начнёт строить жизнь в реальном мире. Во многом это будет стройка с нуля.
Что же может ждать Дурова после 40-летия? По мнению Паниной, в течение следующих двух лет их пути с братом разойдутся, каждый пойдёт своей дорогой. Павел сможет основать ещё один бизнес-проект, но былого успеха он иметь уже не будет. Его проблемы с правосудием во Франции разрешатся, в тюрьму он не сядет, но будет иметь репутационные потери. Скорее всего, после Парижа интерес к нему проявит юридическая система другой страны.
В личной жизни также произойдут глобальные перемены. Ни с матерью своих детей, ни с нынешней подругой он не останется, но в течение следующих трёх лет у него будет возможность построить отношения с девушкой моложе себя: в этом браке будут ещё дети, прогнозирует экстрасенс.
По словам собеседницы Life.ru, в Россию Дуров не вернётся. Также он откажется от каких-либо политических амбиций.
«Политических амбиций он не имеет, что хорошо, так как для этого у него нет нужного морального капитала. Его стезя — бизнес в сфере информационных технологий, однако ему стоит держаться подальше от любых серых схем и решений на грани закона. В противном случае в перспективе 7–10 лет он может вновь оказаться в поле зрения правоохранительных органов», — заключила экстрасенс.
Напомним, что полоса испытаний в жизни основателя Telegram началась не так давно. Сначала в публичное поле вышла его бывшая возлюбленная Ирина Болгар, которая рассекретила троих детей от миллионера и начала делиться подробностями личной жизни. Затем Павла задержали в Париже: основателю мессенджера Telegram предъявили множество обвинений. По одному из них ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Покидать Францию ему запретили. В это же время, пока бизнесмен общался с французской полицией, у его спутницы Юлии Вавиловой случился выкидыш.