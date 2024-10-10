Жизнь с нуля, законный брак и ещё дети: Экстрасенс увидела, что ждёт Павла Дурова после 40 лет Экстрасенс Панина: После 40 лет Павлу Дурову придётся строить жизнь с нуля 10 октября, 12:21 Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

40 лет — важный рубеж, и основатель Telegram Павел Дуров, отмечающий сегодня день рождения, подходит к этому рубежу не в лучшей форме. Однако все испытания пойдут на пользу бизнесмену, заявила в беседе с Life.ru экстрасенс Аделина Панина. Специально для нас она приоткрыла тайну: что ждёт миллионера в будущем.

Флёр «плейбоя, миллионера, мизантропа», который он намеренно создавал все эти годы вокруг своей персоны, развеялся благодаря всё новым и не всегда презентабельным подробностям его личной жизни. Этот тренд на развенчание мифа вокруг самого загадочного IT-миллионера России будет иметь продолжение не только в этом, но и в следующем году. Но для самого Павла это будет иметь скорее положительный, чем отрицательный характер. Аделина Панина Экстрасенс

Экстрасенс считает, что Павел сам сможет отпустить собственные иллюзии, хотя это будет для него и не так просто, и начнёт строить жизнь в реальном мире. Во многом это будет стройка с нуля.

Что же может ждать Дурова после 40-летия? По мнению Паниной, в течение следующих двух лет их пути с братом разойдутся, каждый пойдёт своей дорогой. Павел сможет основать ещё один бизнес-проект, но былого успеха он иметь уже не будет. Его проблемы с правосудием во Франции разрешатся, в тюрьму он не сядет, но будет иметь репутационные потери. Скорее всего, после Парижа интерес к нему проявит юридическая система другой страны.

В личной жизни также произойдут глобальные перемены. Ни с матерью своих детей, ни с нынешней подругой он не останется, но в течение следующих трёх лет у него будет возможность построить отношения с девушкой моложе себя: в этом браке будут ещё дети, прогнозирует экстрасенс.

По словам собеседницы Life.ru, в Россию Дуров не вернётся. Также он откажется от каких-либо политических амбиций.

«Политических амбиций он не имеет, что хорошо, так как для этого у него нет нужного морального капитала. Его стезя — бизнес в сфере информационных технологий, однако ему стоит держаться подальше от любых серых схем и решений на грани закона. В противном случае в перспективе 7–10 лет он может вновь оказаться в поле зрения правоохранительных органов», — заключила экстрасенс.

Напомним, что полоса испытаний в жизни основателя Telegram началась не так давно. Сначала в публичное поле вышла его бывшая возлюбленная Ирина Болгар, которая рассекретила троих детей от миллионера и начала делиться подробностями личной жизни. Затем Павла задержали в Париже: основателю мессенджера Telegram предъявили множество обвинений. По одному из них ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Покидать Францию ему запретили. В это же время, пока бизнесмен общался с французской полицией, у его спутницы Юлии Вавиловой случился выкидыш.