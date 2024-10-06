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6 октября, 19:27

«Сразу понял, что-то не так»: Дуров рассказал, как узнал, что его девушка потеряла ребёнка

Дуров рассказал, что узнал о выкидыше у Вавиловой через СМС-сообщение от неё

Павел Дуров идёт по Парижу с Юлией Вавиловой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marielobanova

Павел Дуров идёт по Парижу с Юлией Вавиловой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marielobanova

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров узнал о выкидыше своей возлюбленной Юлии Вавиловой через СМС-сообщение, которое пришло во время напряжённого рабочего дня. Предприниматель не сразу осознал масштабы произошедшего, но, как позже признался, интуитивно почувствовал, что что-то пошло не так. Юлия на тот момент находилась под наблюдением врачей, однако вопреки ожиданиям её состояние резко ухудшилось. Об этом Дуров рассказал в своём англоязычном телеграм-канале.

Бизнесмен отметил, что о беременности Юлии ему стало известно ещё 27 августа, когда он находился под арестом в Париже. Все новости он получал через адвоката, так как не имел доступа к средствам связи. Во время допроса в полиции он неожиданно узнал от своего адвоката, что Юлия ждёт ребёнка.

«В тот день у меня было обычное многочасовое собеседование в полиции. В перерыве между вопросами я спросил своего адвоката, придёт ли моя Юлия на допрос. Он сказал, что её ждали, но она не смогла прийти. Я стал расспрашивать о причинах. «Испугалась? Уехала из Парижа?»— спросил я. «Она беременна», — ответил он», — поделился он воспоминаниям.

О выкидыше предприниматель узнал из СМС.

«Два дня назад она посещала врача, который наблюдал за её беременностью. У меня был 12-часовой рабочий день, когда Юля прислала мне сообщение из кабинета врача, я сразу понял, что что-то не так», — рассказал он 6 октября.

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Ранее Life.ru сообщал, что возлюбленная Павла Дурова, Юлия Вавилова, потеряла ребёнка после ареста основателя Telegram во Франции. К выкидышу привёл стресс, вызванный давлением в социальных сетях, отметил Дуров. Вавилова узнала о своей беременности 25 августа, но на десятой неделе у плода перестало биться сердце, и беременность пришлось прервать.

Кирилл Сосновских
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