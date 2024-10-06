«Сразу понял, что-то не так»: Дуров рассказал, как узнал, что его девушка потеряла ребёнка

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров узнал о выкидыше своей возлюбленной Юлии Вавиловой через СМС-сообщение, которое пришло во время напряжённого рабочего дня. Предприниматель не сразу осознал масштабы произошедшего, но, как позже признался, интуитивно почувствовал, что что-то пошло не так. Юлия на тот момент находилась под наблюдением врачей, однако вопреки ожиданиям её состояние резко ухудшилось. Об этом Дуров рассказал в своём англоязычном телеграм-канале.

Бизнесмен отметил, что о беременности Юлии ему стало известно ещё 27 августа, когда он находился под арестом в Париже. Все новости он получал через адвоката, так как не имел доступа к средствам связи. Во время допроса в полиции он неожиданно узнал от своего адвоката, что Юлия ждёт ребёнка.

«В тот день у меня было обычное многочасовое собеседование в полиции. В перерыве между вопросами я спросил своего адвоката, придёт ли моя Юлия на допрос. Он сказал, что её ждали, но она не смогла прийти. Я стал расспрашивать о причинах. «Испугалась? Уехала из Парижа?»— спросил я. «Она беременна», — ответил он», — поделился он воспоминаниям.

О выкидыше предприниматель узнал из СМС.

«Два дня назад она посещала врача, который наблюдал за её беременностью. У меня был 12-часовой рабочий день, когда Юля прислала мне сообщение из кабинета врача, я сразу понял, что что-то не так», — рассказал он 6 октября.