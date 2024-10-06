Спутница Дурова была беременна, но после событий в Париже потеряла ребёнка

Криптокоуч Юлия Вавилова, сопровождавшая Павла Дурова в поездке во Францию, сообщила, что была беременна от создателя Telegram. Однако из-за стресса у девушки случился выкидыш. Об этом Юлия написала в своём телеграм-канале.

О беременности Вавилова узнала 25 августа. Фото © Telegram / julivavilovaa

По словам Вавиловой, она узнала о беременности 25 августа, однако на десятой неделе у плода перестало биться сердце. В итоге вчера, 5 октября, беременность пришлось прервать. Сам Дуров написал в своём телеграм-канале, что на его спутницу сильно давили в соцсетях.

«Какой-то блогер пустил слух, что она «агент Моссада». Другие выдвинули абсурдную идею, что именно её посты (а не данные моего чартерного рейса) побудили полицию встретить меня в аэропорту», — отметил бизнесмен.