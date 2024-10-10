Болгар поздравила Дурова с юбилеем, показав фото французской тюрьмы

Ирина Болгар, которая утверждает, что родила троих детей от Павла Дурова, с сарказмом поздравила основателя мессенджера Telegram с 40-летним юбилеем. В соцсетях она опубликовала фото замка на острове Иф, где была знаменитая французская тюрьма.

Ранее Ирина Болгар на фоне новостей о том, что новая возлюбленная Дурова потеряла ребёнка, заявила, что эта история похожа на её жизнь. Женщина утверждает, что в 2013 год миллиардер бросил её во Франции «на сносях» и пошёл «куда глаза глядят».