Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 10:28

Болгар поздравила Дурова с юбилеем, показав фото французской тюрьмы

Ирина Болгар с сарказмом поздравила Дурова с 40-летним юбилеем

Дуров и Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Дуров и Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Ирина Болгар, которая утверждает, что родила троих детей от Павла Дурова, с сарказмом поздравила основателя мессенджера Telegram с 40-летним юбилеем. В соцсетях она опубликовала фото замка на острове Иф, где была знаменитая французская тюрьма.

«Никто не должен оставаться без подарка на день рождения», — подписала открытку Болгар.

Замок Иф в Марселе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Замок Иф в Марселе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Ранее Ирина Болгар на фоне новостей о том, что новая возлюбленная Дурова потеряла ребёнка, заявила, что эта история похожа на её жизнь. Женщина утверждает, что в 2013 год миллиардер бросил её во Франции «на сносях» и пошёл «куда глаза глядят».

Три подноса на двоих: Дурова и Вавилову засняли в парижском кафе
Три подноса на двоих: Дурова и Вавилову засняли в парижском кафе

Напомним, 29 августа Павел Дуров был освобождён после четырёхдневного ареста, но без возможности покинуть территорию Франции. Кроме того, суд обязал его внести залог в размере пяти миллионов евро. Теперь предприниматель будет находиться под постоянным наблюдением. Основателю Telegram предъявили множество обвинений, и по одному из них ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Павел Дуров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров