Болгар поздравила Дурова с юбилеем, показав фото французской тюрьмы
Ирина Болгар с сарказмом поздравила Дурова с 40-летним юбилеем
Дуров и Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar
Ирина Болгар, которая утверждает, что родила троих детей от Павла Дурова, с сарказмом поздравила основателя мессенджера Telegram с 40-летним юбилеем. В соцсетях она опубликовала фото замка на острове Иф, где была знаменитая французская тюрьма.
«Никто не должен оставаться без подарка на день рождения», — подписала открытку Болгар.
Замок Иф в Марселе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar
Ранее Ирина Болгар на фоне новостей о том, что новая возлюбленная Дурова потеряла ребёнка, заявила, что эта история похожа на её жизнь. Женщина утверждает, что в 2013 год миллиардер бросил её во Франции «на сносях» и пошёл «куда глаза глядят».
Напомним, 29 августа Павел Дуров был освобождён после четырёхдневного ареста, но без возможности покинуть территорию Франции. Кроме того, суд обязал его внести залог в размере пяти миллионов евро. Теперь предприниматель будет находиться под постоянным наблюдением. Основателю Telegram предъявили множество обвинений, и по одному из них ему может грозить до десяти лет лишения свободы.