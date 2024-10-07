Какое совпадение: Болгар раскрыла подноготную жизни с Дуровым после истории его девушки, потерявшей ребёнка

Ирина Болгар на фоне новостей о том, что новая возлюбленная Павла Дурова потеряла ребёнка в Париже, заявила, что эта история похожа на её жизнь. По словам бывшей миллиардера, в 2013 году, когда его хотели судить в России, он бросил её во Франции «на сносях» и пошёл «куда глаза глядят».

«Помню, в 2013 году ситуация разворачивалась и на террасе отеля в Париже, где ты оставил меня «беременной в чужом городе, в котором я никогда не была», и ушёл «куда глаза глядят», встревожен уголовным делом (какое совпадение), которое на тебя открыли в России в 2013 году. И тогда эта ситуация тебя не беспокоила», — написала у себя Болгар на странице в соцсетях.