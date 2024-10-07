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7 октября, 14:19

Какое совпадение: Болгар раскрыла подноготную жизни с Дуровым после истории его девушки, потерявшей ребёнка

Болгар заявила, что Дуров оставил её беременную в Париже в 2013 году

Павел Дуров и Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Павел Дуров и Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Ирина Болгар на фоне новостей о том, что новая возлюбленная Павла Дурова потеряла ребёнка в Париже, заявила, что эта история похожа на её жизнь. По словам бывшей миллиардера, в 2013 году, когда его хотели судить в России, он бросил её во Франции «на сносях» и пошёл «куда глаза глядят».

«Помню, в 2013 году ситуация разворачивалась и на террасе отеля в Париже, где ты оставил меня «беременной в чужом городе, в котором я никогда не была», и ушёл «куда глаза глядят», встревожен уголовным делом (какое совпадение), которое на тебя открыли в России в 2013 году. И тогда эта ситуация тебя не беспокоила», — написала у себя Болгар на странице в соцсетях.

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Напомним, что возлюбленная основателя «Телеграма», Юлия Вавилова, потеряла ребёнка после ареста основателя Telegram во Франции. К выкидышу привёл стресс, вызванный давлением в социальных сетях, отметил сам Дуров. Вавилова узнала о своей беременности 25 августа, однако на десятой неделе у плода перестало биться сердце. По словам предпринимателя, он не сразу осознал масштабы произошедшего, но, как позже признался, интуитивно почувствовал, что что-то пошло не так.

Александра Мышляева
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