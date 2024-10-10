Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 05:06

Три подноса на двоих: Дурова и Вавилову засняли в парижском кафе

Павла Дурова сфотографировали с Вавиловой в одном из кафе Парижа

Павел Дуров со спутницей. Обложка © Telegram / Антиглянец

Павел Дуров со спутницей. Обложка © Telegram / Антиглянец

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был замечен со своей девушкой Юлией Вавиловой в одном из кафе Парижа. Фотографию пары опубликовал телеграм-канал «Антиглянец».

В момент съёмки между Дуровым и Вавиловой продолжалась беседа после еды. Стоит отметить, что на столике перед ними стоит три подноса с тарелками, а также бутылка воды. Оба заказывали боулы.

Какое совпадение: Болгар раскрыла подноготную жизни с Дуровым после истории его девушки, потерявшей ребёнка
Какое совпадение: Болгар раскрыла подноготную жизни с Дуровым после истории его девушки, потерявшей ребёнка

Напомним, 29 августа Павел Дуров был освобождён после четырёхдневного ареста, но без возможности покинуть территорию Франции. Кроме того, суд обязал его внести залог в размере пяти миллионов евро. Теперь предприниматель будет находиться под постоянным наблюдением. Основателю мессенджера Telegram предъявили множество обвинений, и по одному из них ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

О беременности Юлии Вавиловой Дуров узнал уже в Париже. Все новости он получал через адвоката, так как не имел доступа к средствам связи. О выкидыше и резком ухудшении состояния возлюбленной миллиардер узнал из СМС.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Павел Дуров
  • Франция
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров