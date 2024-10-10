Три подноса на двоих: Дурова и Вавилову засняли в парижском кафе
Павла Дурова сфотографировали с Вавиловой в одном из кафе Парижа
Павел Дуров со спутницей. Обложка © Telegram / Антиглянец
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был замечен со своей девушкой Юлией Вавиловой в одном из кафе Парижа. Фотографию пары опубликовал телеграм-канал «Антиглянец».
В момент съёмки между Дуровым и Вавиловой продолжалась беседа после еды. Стоит отметить, что на столике перед ними стоит три подноса с тарелками, а также бутылка воды. Оба заказывали боулы.
Напомним, 29 августа Павел Дуров был освобождён после четырёхдневного ареста, но без возможности покинуть территорию Франции. Кроме того, суд обязал его внести залог в размере пяти миллионов евро. Теперь предприниматель будет находиться под постоянным наблюдением. Основателю мессенджера Telegram предъявили множество обвинений, и по одному из них ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
О беременности Юлии Вавиловой Дуров узнал уже в Париже. Все новости он получал через адвоката, так как не имел доступа к средствам связи. О выкидыше и резком ухудшении состояния возлюбленной миллиардер узнал из СМС.