Три подноса на двоих: Дурова и Вавилову засняли в парижском кафе

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был замечен со своей девушкой Юлией Вавиловой в одном из кафе Парижа. Фотографию пары опубликовал телеграм-канал «Антиглянец».

В момент съёмки между Дуровым и Вавиловой продолжалась беседа после еды. Стоит отметить, что на столике перед ними стоит три подноса с тарелками, а также бутылка воды. Оба заказывали боулы.