Время Скорпиона: почему этот знак зодиака считается самым опасным и таинственным
С 23 октября по 21 ноября в свои владения вступает знак зодиака Скорпион, по счёту восьмой в зодиакальном круге. Рассказываем про особенности людей этого знака и их характер.
Скорпион — знак зодиака, обладающий наиболее спорной репутацией. Мнения о нём разделяются: одни люди испытывают страх перед представителями этого знака, другие же притягиваются, не в силах устоять перед обаянием. Часто Скорпионов описывают как жестоких, непредсказуемых и обладающих ужасающей силой людей. Это создаёт образ опасного и зловещего персонажа. Но так ли этот мрачный взгляд на Скорпионов справедлив?
С 23 октября по 21 ноября рождаются люди, чей знак зодиака Скорпион. Какими свойствами характера они обладают, с кем Скорпионы совместимы и как складывается их карьера — всё это в материале Life.ru.
В чём секрет притягательности Скорпионов
Тайна характера знака зодиака Скорпион: подробная характеристика. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Litvinov
Скорпион — знак зодиака, обладающий глубокими и сложными качествами. Люди, рождённые с 23 октября по 21 ноября, относятся к стихии Воды и находятся под влиянием двух планет: Плутона и Марса. Это сочетание придаёт Скорпионам особую энергетику, которая одновременно притягивает и вызывает опасения у окружающих.
Скорпионы, хотя и могут казаться внешне сдержанными и даже холодными, на самом деле очень эмоциональные люди. Просто их чувства тщательно скрыты за маской уверенности. Отчасти это помогает Скорпионам справляться с любыми жизненными испытаниями.
Этот знак зодиака также известен своей целеустремлённостью и стойкостью. Скорпион никогда не сдаётся перед трудностями — он борется до конца. Но не забывайте, что этот знак зодиака также отличается ревностью и мстительностью. Скорпионы способны долго помнить обиды и не прощать предательства.
Знак зодиака Скорпион в любви и отношениях
Какой Скорпион в любви: вся правда про знак зодиака в отношениях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kyryk Ivan
А какие же представители этого знака зодиака в любви? Что можно сказать про Скорпионов в отношениях? В любви люди-Скорпионы страстны и неудержимы. Их чувства настолько сильны, что обладатели этого знака зодиака готовы ради половинок изменить и свою жизнь. Это эмоциональный знак, который готов дарить любовь и заботу, но в ответ требует полного внимания и верности.
Ревность и собственничество — неотъемлемые черты людей, рождённых под знаком зодиака Скорпион. Их партнёрам придётся быть готовыми к интенсивным эмоциональным перепадам в отношениях, ведь Скорпион не терпит равнодушия и непостоянства. Но при этом представители знака зодиака Скорпион обладают и достоинствами: сильным характером, амбициозностью, верностью, интуицией и терпением.
Какой Скорпион в карьере
Карьера и гороскоп: как ведут себя на работе представители знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock / FOTODOM / moon safari
Как носители этого знака зодиака ведут себя на рабочем месте? Скорпионы в карьере стремятся к совершенству и не боятся сложных задач и вызовов. Они великолепные стратеги и решительные исполнители, что позволяет носителям этого знака зодиака добиваться успеха в самых разных сферах. Среди представителей этого знака часто встречаются хирурги, военные и психологи, чьи профессии требуют хладнокровия и интуиции.
Скорпион — это знак, обладающий мощной внутренней энергией и неутолимым желанием самосовершенствования. Он не боится трудностей, но его отношения с окружающими могут быть сложными и драматичными. Люди, рождённые с 23 октября по 21 ноября под знаком зодиака Скорпион, обладают сильной интуицией и способны оказывать влияние на окружающих, оставаясь при этом загадочными и не до конца разгаданными личностями.
С кем совместим знак зодиака Скорпион
Совместимость в любви по гороскопу: кто подходит Скорпионам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Проверяя совместимость в любви по гороскопу, многим становится интересно, кто же подходит Скорпионам. Ответ прост: лучшая совместимость у них с представителями стихии Земли, то есть с земными знаками зодиака — Тельцом, Девой и Козерогом.
Какие слабости и талисманы
Какие камни подходят знаку зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock / FOTODOM / feedbackstudio
Как рассказывает астролог Галина Янко изданию «Вечерняя Москва», талисманами для представителей знака зодиака Скорпион могут выступать следующие драгоценные камни: гранат, топаз, рубин и сапфир.
У Скорпионов, несмотря на их сильный характер и таинственный внешний вид, есть и ряд слабостей. Самые главные из них: властность, скрытность, мстительность и иногда чрезмерная агрессивность. Скорпионам сложно простить обиду, и они долго хранят в душе груз разочарования.
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