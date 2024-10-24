Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 03:30

Прогоняем духов: Маг объяснил, почему важно «присесть на дорожку» перед поездкой

Шаман Риг: Традиция «присесть на дорожку» помогает избежать опасностей в пути

Традиция «присесть на дорожку» помогает избежать опасностей в пути. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Традиция «присесть на дорожку» помогает избежать опасностей в пути. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Традиция «присесть на дорожку» продолжает жить в современном обществе, хотя его корни уходят глубоко в языческое прошлое. Множество людей перед поездками всё ещё практикует этот ритуал, считая его важным для обеспечения безопасности и удачи в пути. В чём суть этого обычая, Life.ru рассказал маг и шаман Дмитрий Риг.

Это поверие возникло на Древней Руси. Люди верили, что поспешный отъезд мог привести к тому, что домовой — хранитель дома — покинет жилище и последует за своими хозяевами, оставив дом в опасности.

«Чтобы предотвратить это, люди создавали иллюзию, что никуда не уезжают, вводя в заблуждение домового и прогоняя злых духов», — отметил маг.

Ритуал также был способом настроиться на спокойствие и гармонию. Как правило, на это уходило не больше минуты и за это время человек успевал сосредоточиться на позитивных мыслях о предстоящем пути. Это давало внутреннюю уверенность и помогало избежать тревог и суеты перед отправлением.

Калмыкская шаманка поделилась обрядом, который приведёт добрых духов в новое жильё
Калмыкская шаманка поделилась обрядом, который приведёт добрых духов в новое жильё

Как ранее сообщал Life.ru, обычаи, связанные с защитой и гармонией в доме, остаются важными для многих россиян, особенно при переездах или начале нового пути. Люди часто обращаются к шаманам для проведения ритуалов, помогающих очистить жилище и привлечь добрых духов.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Мистика
  • Эзотерика
  • Интересное
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar