Прогоняем духов: Маг объяснил, почему важно «присесть на дорожку» перед поездкой

Традиция «присесть на дорожку» продолжает жить в современном обществе, хотя его корни уходят глубоко в языческое прошлое. Множество людей перед поездками всё ещё практикует этот ритуал, считая его важным для обеспечения безопасности и удачи в пути. В чём суть этого обычая, Life.ru рассказал маг и шаман Дмитрий Риг.

Это поверие возникло на Древней Руси. Люди верили, что поспешный отъезд мог привести к тому, что домовой — хранитель дома — покинет жилище и последует за своими хозяевами, оставив дом в опасности.

«Чтобы предотвратить это, люди создавали иллюзию, что никуда не уезжают, вводя в заблуждение домового и прогоняя злых духов», — отметил маг.

Ритуал также был способом настроиться на спокойствие и гармонию. Как правило, на это уходило не больше минуты и за это время человек успевал сосредоточиться на позитивных мыслях о предстоящем пути. Это давало внутреннюю уверенность и помогало избежать тревог и суеты перед отправлением.