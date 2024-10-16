Калмыкская шаманка поделилась обрядом, который приведёт добрых духов в новое жильё Шаманка Батыр: Россияне часто хоят узнать энергетику нового жилья перед покупкой 16 октября, 04:00 Некоторые россияне обращаются к шаманам перед покупкой квартиры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Microgen

Приглашение православных батюшек или шаманов в новое жильё до и после его покупки — распространённая практика среди россиян, выяснил Life.ru. Одни ищут в квартире хорошую энергетику, другие пытаются уберечься от злых духов, а третьи хотят не прогадать с нумерологией. По словам потомственной калмыцкой ясновидящей и целительницы Елены Батыр, её услугами пользуются жители многих регионов РФ и даже люди, проживающие за границей.

Я смотрю, в какой стороне человеку лучше. То есть у нас же есть север, юг, запад, восток, и есть промежуточные стороны, уже восемь, и центр. И я смотрю и говорю, что вот тут у человека, например, будет плохо с карьерой, допустим, на северо-западе. На юго-востоке, например, будет хорошее здоровье и так далее. И человек сидит и выбирает, что ему нужно, что он хочет, чтобы у него было хорошо. И в той стороне он приобретает жильё. Елена Батыр Шаман

После оценки энергетики проводится специальный обряд, рассказала наша собеседница. Для этого шаман заходит в жилище с горящей свечой и благовонием, а после начинает двигаться по часовой стрелке. Это привлекает в дом добрых духов, пояснила Батыр. Затем начинается чтение молитв и мантр.

А вот московский риэлтор Олег Бендриков в беседе с Life.ru признался, что в своей практике никогда не встречал клиентов с шаманами. Но подобные истории всегда на слуху, добавил эксперт по недвижимости.

«Я слышал истории, когда люди верят в нумерологию. Сегодня удачный день, завтра неудачный день, такое было. Также я знаю лично, что человек, который покупал квартиру у моего клиента, он не призывал на сделку, а ходил перед сделкой, обращался к экстрасенсу для того, чтобы понять, его эта квартира по энергетике, не его. Я знаю, что после приобретения квартиры многие верующие, как правило, призывают батюшку для того, чтобы он там осветил», — добавил Бендриков.

Ранее Life.ru сообщал, что практика приглашения людей с нестандартными способностями при приобретении жилья широко распространена в Бурятии. Жители республики проводят половину сделок с участием шаманов. Совета у ясновидящих спрашивают даже при вложении средств.