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11 октября, 13:06

Эксперт Хусаинов: В Бурятии шамана вызывают на каждую вторую сделку с жильём

Около половины сделок о покупке и продажи недвижимости в Бурятии проводятся в присутствии шамана. Об этом рассказал гендиректор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с РИА «Недвижимость».

Шаман отметил, что многие жители региона регулярно обращаются к шаманам по самым разным вопросам, будь то покупка жилья или вложение средств.

«Вся та же половина консультируется с шаманами на разных этапах сделки. Чаще всего при выборе объекта — подходит тот или иной данному человеку или семье. То есть так или иначе это около 40-50% сделок», — уточнил Хусаинов.

После сделки также принято приглашать в дом человека, практикующего шаманизм, чтобы он провел обряд в приобретении.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Microgen

Николай Рюмин
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