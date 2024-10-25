Тест: Рискнёте проверить смекалку и ответить на все 8 сложнейших вопросов из шоу «Поле чудес»

На одну из самых долгоиграющих и популярных программ в истории отечественного телевидения мечтал попасть каждый! Со всей страны и даже зарубежья люди ехали в студию «Поля чудес», чтобы попробовать отгадать все загадки, выиграть призы и, конечно же, передать привет близким! А по ту сторону экрана тысячи зрителей совместно с участниками пытались выяснить спрятанное слово и прокачать кругозор! Давайте и сейчас вспомним несколько самых интересных вопросов из шоу «Поле чудес».