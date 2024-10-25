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25 октября, 14:45

Тест: Рискнёте проверить смекалку и ответить на все 8 сложнейших вопросов из шоу «Поле чудес»

Легендарная передача сегодня отмечает 34 года со дня выхода в эфир! Являетесь ли вы поклонником самого усатого ведущего или только строите из себя умника?

На одну из самых долгоиграющих и популярных программ в истории отечественного телевидения мечтал попасть каждый! Со всей страны и даже зарубежья люди ехали в студию «Поля чудес», чтобы попробовать отгадать все загадки, выиграть призы и, конечно же, передать привет близким! А по ту сторону экрана тысячи зрителей совместно с участниками пытались выяснить спрятанное слово и прокачать кругозор! Давайте и сейчас вспомним несколько самых интересных вопросов из шоу «Поле чудес».

Как насчёт продолжить испытывать мозг и попробовать найти ответы на семь загадок из «Мурзилки»? Справятся лишь люди с IQ выше 140. Любите ностальгировать не только по легендарным шоу, но и по эпохе в целом? Тогда вы точно отгадаете, про что эти шесть рекламных слоганов!

Тест: Всего 5 вопросов смогут определить, кто вы из крутых киногероинь
Тест: Всего 5 вопросов смогут определить, кто вы из крутых киногероинь
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Коллаж © Life.ru. Фото © 1tv.ru, © ТАСС / Виктор Борисов

Виктория Мишинкина
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