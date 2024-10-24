Тест: Только люди с IQ выше 140 смогут отгадать эти загадки из «Мурзилки» на 7/7
Это вам не «висит груша — нельзя скушать», всё было намного сложнее и интереснее! Готовы вступить в состязание?
Любимый журнал всех советских детей любого возраста «Мурзилка» был богат на остроумные загадки, которые современной молодёжи покажутся далеко не лёгкими. А вот школьники из СССР щёлкали их как орешки! Мы собрали самые интересные загадки из «Мурзилки» — и не только чтобы проверить вашу сообразительность и логику прямо сейчас.
Не представляете жизнь без постоянного движения и проверки знаний? Тогда попробуйте угадать, из каких известных реклам эти шесть слоганов. Однако без качественного отдыха и эмоциональной разгрузки успехов не добиться! В этом вам поможет тест «Вы точно выросли в 90-е, если продолжите строки песен «Руки вверх!» на 6/6».
Freepik, © Freepik / cookie_studio, © Telegram / МУРЗИЛКА журнал для детей