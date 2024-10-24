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24 октября, 16:00

Тест: Только люди с IQ выше 140 смогут отгадать эти загадки из «Мурзилки» на 7/7

Это вам не «висит груша — нельзя скушать», всё было намного сложнее и интереснее! Готовы вступить в состязание?

Любимый журнал всех советских детей любого возраста «Мурзилка» был богат на остроумные загадки, которые современной молодёжи покажутся далеко не лёгкими. А вот школьники из СССР щёлкали их как орешки! Мы собрали самые интересные загадки из «Мурзилки» — и не только чтобы проверить вашу сообразительность и логику прямо сейчас.

Не представляете жизнь без постоянного движения и проверки знаний? Тогда попробуйте угадать, из каких известных реклам эти шесть слоганов. Однако без качественного отдыха и эмоциональной разгрузки успехов не добиться! В этом вам поможет тест «Вы точно выросли в 90-е, если продолжите строки песен «Руки вверх!» на 6/6».

Тест на абьюзера. Если наберёте 7/7 — ваши отношения токсичны и пора из них бежать
Тест на абьюзера. Если наберёте 7/7 — ваши отношения токсичны и пора из них бежать
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Freepik, © Freepik / cookie_studio, © Telegram / МУРЗИЛКА журнал для детей

Виктория Мишинкина
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