От Миронова до Высоцкого: Вы точно не знали, какие прозвища были у знаменитых актёров СССР

В мире кино и театра актёры нередко становятся легендами, а их имена — символами определённых ролей или амплуа. Иногда за яркими образами скрываются прозвища, которые крепко прилипают к знаменитым личностям. Они могут быть шутливыми, отражать особенности внешности, характера, даже профессиональные привычки. Часто прозвища становятся частью легенды и истории артиста, передаваясь из уст в уста поклонниками и коллегами. В этой статье мы познакомимся с некоторыми примерами того, как прозвища придавали особый шарм великим актёрам.

Олег Басилашвили

Как называли во времена СССР Олега Басилашвили? Фото © Kinopoisk, © Kino-teatr

Олег Валерианович Басилашвили, недавно отметивший 90-й юбилей, является выдающимся актёром, известным среди прочего своим блестящим исполнением роли отвратительного персонажа Юрия Самохвалова в фильме «Служебный роман». У него есть грузинские корни, что отражает фамилия, переводящаяся как «потомок Басила». Родовая история артиста рассказывает о том, что его отец восстановил грузинскую фамилию, тогда как предки носили русскую фамилию Басиловы. В актёрском сообществе Басилашвили получил прозвище Князь, а среди близких друзей его называли Басик.

Владимир Высоцкий

Главный бард СССР — какие клички носил Высоцкий. Фото © Kino-teatr, © Kino-teatr

В детстве и юности Владимир Высоцкий имел несколько прозвищ. После возвращения из Германии в Москву с целью поступить в мужскую среднюю школу Коминтерновского района его прозвали Американец из-за заграничной одежды. Позже Высоцкий получил второе прозвище — Высота, что связано с его изобретательностью: чтобы избежать наказания за выход из школы с портфелем, он сбрасывал его через окно, а затем беспрепятственно покидал класс. Также его называли Вовка-шванц (означает «хвостик» на немецком) — из-за того, что Высоцкий постоянно следовал за старшими учениками, к которым пытался приобщиться. В студенческие годы к нему обращались Васёк — об этом бард рассказал в одном из своих стихотворений.

Валентин Гафт

Какое самое знаменитое прозвище было у Валентина Гафта? Фото © Kino-teatr, © Kino-teatr

Валентин Гафт — это имя, которое ассоциируется с талантом, гением и неповторимым шармом. Великий Старец, Вечный Гафт — эти прозвища стали символами его величия. Но Гафт был не только талантливым актёром, но и блестящим эпиграмматистом. Его остроумные и порой едкие стихотворные строки не оставляли никого равнодушным.

Друг Гафта, актёр Александр Филиппенко, однажды, не удержавшись от смеха, назвал его Аббревиатурой — Гениальный Автор Феноменальных Текстов. Прозвище оказалось точным и запоминающимся, как и сам Гафт.

Андрей Миронов

Любимый актёр Советского Союза: кто дал Андрею Миронову прозвище? Фото © Kino-teatr, © Kino-teatr

Андрей Миронов, народный артист РСФСР и выдающийся комедийный актёр, долгое время выступал на сцене Московского театра сатиры. Он поддерживал тёплые дружеские отношения со своим коллегой Александром Ширвиндтом, который был старше на семь лет. Ширвиндт часто подшучивал над Мироновым и даже придумал для него прозвище Дрюсик. Эта информация оставалась известной лишь узкому кругу друзей до тех пор, пока сам Ширвиндт не упомянул об этом в одной из передач.

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков

Как называли коллеги по цеху пару актёров Наталью Гвоздикову и Евгения Жарикова? Фото © Kino-teatr, © Kino-teatr

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков были одной из самых красивых и прочных пар советского кино. Их близкие отношения и совместная работа в десятках фильмов привели к тому, что приятели и коллеги по цеху окрестили их Жареными Гвоздями. Это прозвище, несмотря на его жаргонный характер, воспринималось актёрами как знак признания и любви со стороны друзей.