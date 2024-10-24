Недвижимость Елены Блиновской выставлена на продажу, чтобы погасить долги
Недвижимость Елены Блиновской выставлена на продажу, чтобы погасить долги. По данным SHOT, защита предпринимает все возможные меры в суде, чтобы ускорить процесс и королева марафонов могла скорее погасить свой долг.
Сегодня заседание Елены Блиновской отложили, её адвокаты не пришли в суд. Сама королева марафонов пришла с привычным стандартным набором — бутылка воды, пара тетрадей, ручка. По нашим данным, сейчас Блиновская должна налоговой 1 миллиард 159 миллионов 589 тысяч 906 рублей 06 копеек.
Напомним, 18 сентября суд в Москве признал законным продление заключения Елены Блиновской под стражей по делу о неуплате налогов до 2 февраля 2025 года. Life.ru также писал, суд снял арест со счетов блогерши в нескольких банках на более чем 165 миллионов рублей. А ещё недавно Блиновская продала квартиру в Москве за 90 миллионов рублей, но миллиардный долг уменьшился ненамного. Недавно ей разрешили продать Lamborghini Urus, чтобы также погасить долг.