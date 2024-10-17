Блиновской разрешили продать Lamborghini в счёт погашения долгов
SHOT: ФНС разрешили Блиновской продать Lamborghini Urus для погашения долгов
Елена Блиновская. Обложка © Life.ru
Защита «королевы марафонов» Елены Блиновской начала борьбу за автопарк семьи. Пока удалось получить разрешение от ФНС на продажу одной из четырёх машин — Lamborghini Urus. Однако арест с транспорта судом ещё не снят, сообщает SHOT.
В беседе с телеграм-каналом адвокат Блиновской подчеркнула, что налоговый орган разрешил продать авто в счёт погашения общего долга, даже несмотря на наличие по ней лизинговых платежей. В связи с этим в ближайшее время представители блогерши выступят с ходатайством о снятии ареста хотя бы с этой одной машины. А в дальнейшем в идеале — со всего автопарка.
По словам налогового юриста, Блиновская планирует выручить за «Урус» от 18 до 20 миллионов рублей.
Ранее СМИ сообшали о снятии ареста с автопарка Блиновских и планах Елены продать Lamborghini за 38 млн рублей. Однако адвокат и налоговый юрист блогерши эту информацию опровергли.
Напомним, ранее суд в Москве признал законным продление ареста Елене Блиновской по делу о неуплате налогов до февраля 2025 года. «Королева марафонов» хотела снять арест с оставшихся денег, чтобы погасить миллиардный долг. Суд пошёл на встречу и снял арест со счетов в нескольких банках на более чем 165 миллионов рублей. А ещё недавно блогерша продала квартиру в Москве за 90 миллионов рублей, но долг уменьшился ненамного.