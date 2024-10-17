Блиновской разрешили продать Lamborghini в счёт погашения долгов

Защита «королевы марафонов» Елены Блиновской начала борьбу за автопарк семьи. Пока удалось получить разрешение от ФНС на продажу одной из четырёх машин — Lamborghini Urus. Однако арест с транспорта судом ещё не снят, сообщает SHOT.

В беседе с телеграм-каналом адвокат Блиновской подчеркнула, что налоговый орган разрешил продать авто в счёт погашения общего долга, даже несмотря на наличие по ней лизинговых платежей. В связи с этим в ближайшее время представители блогерши выступят с ходатайством о снятии ареста хотя бы с этой одной машины. А в дальнейшем в идеале — со всего автопарка.