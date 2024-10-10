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10 октября, 12:17

Суд снял арест со счетов Блиновской, чтобы она оплатила часть миллиардного долга

Суд в Москве снял арест со счетов Елены Блиновской, сообщил корреспондент Life.ru. Решение принято, чтобы «королева марафонов» могла оплатить часть миллиардного долга по налогам.

Елена Блиновская в суде. Видео © Life.ru

Речь идёт о счетах в нескольких банках на более чем 165 миллионов рублей. В ближайшее время средства направят на погашение задолженности. В то же время суд отказал Блиновской в её кассационной жалобе на Федеральную налоговую службу (ФНС). По мнению стороны защиты, сумма долга была посчитана неверно. На данный момент блогерша должна 1 миллиард 155 миллионов 117 тысяч 780 рублей, 90 копеек.

Заболело горло и поднялась температура: Блиновская заболела в СИЗО
Заболело горло и поднялась температура: Блиновская заболела в СИЗО

Ранее суд в Москве признал законным продление ареста Елене Блиновской по делу о неуплате налогов до февраля 2025 года. «Королева марафонов» хотела снять арест с оставшихся денег, чтобы погасить миллиардный долг. К слову, недавно она из СИЗО пожаловалась на кражу своих марафонов.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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