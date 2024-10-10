Суд снял арест со счетов Блиновской, чтобы она оплатила часть миллиардного долга

Речь идёт о счетах в нескольких банках на более чем 165 миллионов рублей. В ближайшее время средства направят на погашение задолженности. В то же время суд отказал Блиновской в её кассационной жалобе на Федеральную налоговую службу (ФНС). По мнению стороны защиты, сумма долга была посчитана неверно. На данный момент блогерша должна 1 миллиард 155 миллионов 117 тысяч 780 рублей, 90 копеек.