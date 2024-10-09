Блиновская из СИЗО пожаловалась на кражу её марафонов

Блогер Елена Блиновская обратилась в суд из-за продажи её курсов в Сети за сумму сильно ниже их первоначальной стоимости. Как пишет телеграм-канал Mash, сделала она это прямиком из СИЗО.

В настоящее время девять курсов Блиновской продаёт компания «Бегет», занимающаяся разработкой программного обеспечения. И стоят программы по пять тысяч рублей вместо 110 тысяч. Блиновская 2 октября обратилась в Мосгорсуд с иском против, по её мнению, недобросовестной фирмы.