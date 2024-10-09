Блиновская из СИЗО пожаловалась на кражу её марафонов
Mash: Блиновская из СИЗО обратилась в суд из-за заниженной стоимости её курсов
Елена Блиновская в суде. Обложка © Life.ru
Блогер Елена Блиновская обратилась в суд из-за продажи её курсов в Сети за сумму сильно ниже их первоначальной стоимости. Как пишет телеграм-канал Mash, сделала она это прямиком из СИЗО.
В настоящее время девять курсов Блиновской продаёт компания «Бегет», занимающаяся разработкой программного обеспечения. И стоят программы по пять тысяч рублей вместо 110 тысяч. Блиновская 2 октября обратилась в Мосгорсуд с иском против, по её мнению, недобросовестной фирмы.
Однако «исполнить желание перед новым годом» (одной из названий продающихся курсов) Блиновская не сможет — суд вернул иск, так как он вне юрисдикции данной инстанции.
Ранее суд в Москве признал законным продление ареста Елене Блиновской по делу о неуплате налогов до февраля 2025 года. «Королева марафонов» хотела снять арест с оставшихся 33 миллионов рублей, чтобы погасить миллиардный долг.