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9 октября, 20:17

Блиновская из СИЗО пожаловалась на кражу её марафонов

Mash: Блиновская из СИЗО обратилась в суд из-за заниженной стоимости её курсов

Елена Блиновская в суде. Обложка © Life.ru

Елена Блиновская в суде. Обложка © Life.ru

Блогер Елена Блиновская обратилась в суд из-за продажи её курсов в Сети за сумму сильно ниже их первоначальной стоимости. Как пишет телеграм-канал Mash, сделала она это прямиком из СИЗО.

В настоящее время девять курсов Блиновской продаёт компания «Бегет», занимающаяся разработкой программного обеспечения. И стоят программы по пять тысяч рублей вместо 110 тысяч. Блиновская 2 октября обратилась в Мосгорсуд с иском против, по её мнению, недобросовестной фирмы.

Однако «исполнить желание перед новым годом» (одной из названий продающихся курсов) Блиновская не сможет — суд вернул иск, так как он вне юрисдикции данной инстанции.

Свидетель раскрыла одну из схем Блиновской по распределению денег
Свидетель раскрыла одну из схем Блиновской по распределению денег

Ранее суд в Москве признал законным продление ареста Елене Блиновской по делу о неуплате налогов до февраля 2025 года. «Королева марафонов» хотела снять арест с оставшихся 33 миллионов рублей, чтобы погасить миллиардный долг.

Артём Гапоненко
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