С личной СВД на перевес: Алексей Блиновский стал снайпером

Алексей Блиновский стал снайпером. Как пишет Mash со ссылкой на сослуживцев предпринимателя, он прошёл полный курс и даже успел отработать в паре под Красногоровкой. Скоро новоиспечённый стрелок может снова отправиться в расположение одной из бригад российской армии.