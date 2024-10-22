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22 октября, 06:21

С личной СВД на перевес: Алексей Блиновский стал снайпером

Mash: Ушедший на СВО Алексей Блиновский прошёл курс и стал снайпером

Алексей Блиновский стал снайпером. Как пишет Mash со ссылкой на сослуживцев предпринимателя, он прошёл полный курс и даже успел отработать в паре под Красногоровкой. Скоро новоиспечённый стрелок может снова отправиться в расположение одной из бригад российской армии.

После завершения обучения ему дали личную винтовку СВД. Кроме того, во время тренировок Блиновский помогал командирам натаскивать новичков.

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Напомним, Алексею Блиновскому вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля бизнесмен находился в зоне проведения СВО. МВД объявило его в розыск, и вскоре супруга «королевы марафонов» задержали. Однако после допроса его отпустили.

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Life.ru

Матвей Константинов
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