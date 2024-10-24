В Московский зоопарк привезли детёныша самого маленького медведя

Детёныш краснокнижного малайского медведя прибыл в Московский зоопарк. Маленькой самочке всего семь месяцев, но она уже демонстрирует хороший аппетит и весит 13 килограммов. Пресс-служба зоопарка поделилась с Life.ru кадрами перевозки медвежонка и его адаптации во временном вольере.

Детёныша малайского медведя перевозят в Московский зоопарк. Видео © Пресс-служба Московского зоопарка

Медведица переехала из зоопарка в Малайзии в рамках природоохранной программы. Сейчас она находится во временном вольере на карантине, но вскоре её смогут увидеть все посетители Московского зоопарка. Несмотря на то, что малайский медведь не достигает больших размеров, он всё равно очень сильный. Поэтому все контакты с медвежонком проходят в защищённом формате. Ветеринары уже взяли у детёныша кровь для анализа, померили давление и ощупали живот.

«Появление малайского медведя в Московском зоопарке — это настоящее событие для города. Представителей этого вида не появлялось ни в одном из зоопарков нашей страны более 30 лет. Сейчас он находится под наблюдением зоологов: они контролируют его рост и развитие, учат жить в новой для него среде», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры столицы Алексей Фурсин.

Детёныш малайского медведя развлекается на карантине. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка