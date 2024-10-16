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16 октября, 13:51

Пожилого белого мишку Терпея перевезли в Московский зоопарк из Казани

Обитателя Пермского зоопарка белого медведя Терпея доставили в Москву из Казани

Белый медведь Терпей. Фото © Московский зоопарк

Белый медведь Терпей. Фото © Московский зоопарк

В рамках помощи пожилым и беспомощным животным в Московский зоопарк перевезли из Казани белого мишку Терпея. Ему уже 22 года, средняя продолжительность жизни этих животных составляет 25-30 лет. Life.ru стали известны подробности транспортировки косолапого в Москву.

Путь белого медведя Терпея до Московского зоопарка. Видео © Московский зоопарк

Для Терпея в Московском зоопарке подготовили и оборудовали вольер, где есть несколько внутренних кондиционируемых помещений, а также просторный уличный вольер с бассейном и снежной горкой.

«Животное продолжит получать особый сбалансированный рацион для возрастных белых медведей. (...) Зоологи будут круглосуточно наблюдать за состоянием здоровья краснокнижного хищника», - заявила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Белый медведь Терпей. Фото © Московский зоопарк

Белый медведь Терпей. Фото © Московский зоопарк

Белый медведь изначально жил в Пермском зоопарке, но, пока там строили новый вольер, косолапого перевезли в Казанский зооботсад. Сейчас мишка находится на карантине во внутреннем вольере. Он обживается на новом месте и показывает хороший аппетит.

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Ранее Life.ru писал, что в Московском зоопарке медведь Гром встретил первый снег. Он наблюдал за непогодой с гордо поднятым носом. Мишка был спасён два года назад из зоны боевых действий в Донбассе.

Полина Никифорова
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