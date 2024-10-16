Пожилого белого мишку Терпея перевезли в Московский зоопарк из Казани

В рамках помощи пожилым и беспомощным животным в Московский зоопарк перевезли из Казани белого мишку Терпея. Ему уже 22 года, средняя продолжительность жизни этих животных составляет 25-30 лет. Life.ru стали известны подробности транспортировки косолапого в Москву.

Путь белого медведя Терпея до Московского зоопарка. Видео © Московский зоопарк

Для Терпея в Московском зоопарке подготовили и оборудовали вольер, где есть несколько внутренних кондиционируемых помещений, а также просторный уличный вольер с бассейном и снежной горкой.

«Животное продолжит получать особый сбалансированный рацион для возрастных белых медведей. (...) Зоологи будут круглосуточно наблюдать за состоянием здоровья краснокнижного хищника», - заявила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Белый медведь Терпей. Фото © Московский зоопарк

Белый медведь изначально жил в Пермском зоопарке, но, пока там строили новый вольер, косолапого перевезли в Казанский зооботсад. Сейчас мишка находится на карантине во внутреннем вольере. Он обживается на новом месте и показывает хороший аппетит.