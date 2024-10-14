Медведь Гром из Московского зоопарка встретил первый снег с гордо поднятым носом

Медведь Гром из Московского зоопарка не стал прятаться от непогоды, накрывшей столицу в понедельник, и встретил ледяной град и первый снег с гордо поднятым носом.

Медведь Гром встретил первый снег. Видео © Telegram / «Московский зоопарк»

«Многие теплолюбивые животные с наступлением холодов перешли во внутренние помещения до весны. Среди них жираф Липа, медоеды, сурикаты. Менее теплолюбивые животные по-прежнему гуляют. Среди них и бурый медведь Гром. Сегодня он стоически наблюдал за дождём и снегом с улицы, выпуская изо рта облака пара», — поделилась пресс-служба зоосада с «РИА Новости».

Медведя Грома два года назад спасли из зоны боевых действий в Донбассе и перевезли в Московский зоопарк. До этого Гром жил на территории пивного завода под опекой местных сотрудников, но из-за частых взрывов постоянно был в стрессе. После переезда в столицу медведь пришёл в норму и сейчас радуется первому снегу.