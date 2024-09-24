Начавший зажировку манул Тимофей уже достиг пяти килограммов

У манула Тимофея из Московского зоопарка продолжается процесс зажировки в преддверии холодов, рассказала генеральный директор Светлана Акулова в своём телеграм-канале. Она показала видео с успехами Тимоши в этом важном деле.

На видео — то, как дикий кот тянется на брёвнышке. У него виден большой живот. Акулова предложила подписчикам угадать вес животного. Правильным ответом оказался показатель в пять килограммов.

Напомним, во время летней жары Тимофей пребывал в своём минимальном весе — 3,75 килограмма. В этот период его кормили однажды в сутки в течение шести дней в неделю. С сентября рацион у кота меняется и его начинают кормить больше, чтобы он нагулял жирок к приходу зимней стужи.