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24 сентября, 13:26

Начавший зажировку манул Тимофей уже достиг пяти килограммов

Гендиректор Московского зоопарка Акулова показала, как зажировался манул Тимофей

У манула Тимофея из Московского зоопарка продолжается процесс зажировки в преддверии холодов, рассказала генеральный директор Светлана Акулова в своём телеграм-канале. Она показала видео с успехами Тимоши в этом важном деле.

Манул Тимофей на зажировке. Видео © Telegram / Светлана Акулова

На видео — то, как дикий кот тянется на брёвнышке. У него виден большой живот. Акулова предложила подписчикам угадать вес животного. Правильным ответом оказался показатель в пять килограммов.

Фанатки из Китая сватают манула Тимофея из Москвы и Адель из Новосибирска
Фанатки из Китая сватают манула Тимофея из Москвы и Адель из Новосибирска

Напомним, во время летней жары Тимофей пребывал в своём минимальном весе — 3,75 килограмма. В этот период его кормили однажды в сутки в течение шести дней в неделю. С сентября рацион у кота меняется и его начинают кормить больше, чтобы он нагулял жирок к приходу зимней стужи.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Николай Рюмин
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