Манул Тимофей из Московского зоопарка начал подготовку к зажировке

У Манула Тимофея, проживающего в Московском зоопарке, порыжели бока. Хищник из семейства кошачьих начинает постепенную зажировку перед осенними холодами. Об этом рассказали в пресс-службе столичного зверинца.

«Тимофей начал готовиться к зажировке, у него порыжели бока. Летом Тимоша худенький и тёмно-серый. К зиме он вдвое увеличивает свой вес, его мех становится более плотным и светло-серым с рыжими бочками», — рассказали в пресс-службе, передаёт РИА «Новости».

Отмечено, что ещё летом манул находился в своём минимальном весе — 3,75 килограмма. В это время у Тимофея сохранялось одноразовое питание шесть дней в неделю. Однако уже в начале сентября специалисты сменили диету постояльца зоопарка и начали планомерно увеличивать его рацион.