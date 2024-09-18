Манул Тимофей из Московского зоопарка начал подготовку к зажировке
Манул Тимофей. Обложка ©. Telegram / Светлана Акулова
У Манула Тимофея, проживающего в Московском зоопарке, порыжели бока. Хищник из семейства кошачьих начинает постепенную зажировку перед осенними холодами. Об этом рассказали в пресс-службе столичного зверинца.
«Тимофей начал готовиться к зажировке, у него порыжели бока. Летом Тимоша худенький и тёмно-серый. К зиме он вдвое увеличивает свой вес, его мех становится более плотным и светло-серым с рыжими бочками», — рассказали в пресс-службе, передаёт РИА «Новости».
Отмечено, что ещё летом манул находился в своём минимальном весе — 3,75 килограмма. В это время у Тимофея сохранялось одноразовое питание шесть дней в неделю. Однако уже в начале сентября специалисты сменили диету постояльца зоопарка и начали планомерно увеличивать его рацион.
Ранее Life.ru писал, что Московский зоопарк пополнил медведь Гром из Донбасса. Пока животное будет находиться на карантине, за это время ему проведут комплексную диагностику здоровья, сообщает пресс-служба зоосада.