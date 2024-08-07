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7 августа, 13:10

Фанатки из Китая сватают манула Тимофея из Москвы и Адель из Новосибирска

Китайские фанатки Тимофея в Московском зоопарке. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Китайские фанатки Тимофея в Московском зоопарке. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

В столичный зоопарк наведались гостьи из Китая, которые являются фанатками манула Тимофея. Они сватают дикому коту Адель из зоопарка Новосибирска. Об этом рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Манулы Тимофей и Адель. Обложка © Telegram / Московский зоопарк / Youtube / Анна Никонова

Манулы Тимофей и Адель. Обложка © Telegram / Московский зоопарк / Youtube / Анна Никонова

"Наши гости очень хотят, чтобы у Тимофея поскорее появилась невеста... Этот важный вопрос требует тщательной проработки и подготовки", — пишет Акулова.

Директор отметила, что данный вопрос уже находится на стадии подготовки и организации всех необходимых условий. Акулова поблагодарила друзей из Китая за такое внимание к персоне Тимофея.

Манулу Тимофею Зеленогорсковичу на день рождения подарили перепёлку
Манулу Тимофею Зеленогорсковичу на день рождения подарили перепёлку

Недавно в Хакасском государственном природном биосферном заповеднике обнаружили считавшегося исчезнувшим в регионе краснокнижного манула. Зверька поймала фотоловушка, и это огромная удача, что пушистик попался на глаза учёных.

Николай Рюмин
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