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7 октября, 14:43

За «зажировкой» манула Тимофея теперь можно следить онлайн

Московский зоопарк запустил прямую трансляцию из вольера манула Тимофея

Манул Тимофей из Московского зоопарка. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Манул Тимофей из Московского зоопарка. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

За знаменитым манулом Тимофеем из Московского зоопарка теперь можно наблюдать онлайн — из его вольера ведётся прямая трансляция. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

«На сайте мос.ру запустили трансляции из вольера всенародного любимца. Старт трансляций позволит отследить все стадии процесса зажировки и разжировки манула. Посетители портала mos.ru увидят, как хищник активно набирает вес к зиме, становится более активным, пушистым и как у него рыжеют бока»,рассказали в зоопарке.

Камера будет направлена на самые любимые места пушистого хозяина вольера, в частности, на полочку, откуда он любит снисходительно рассматривать своих гостей. Вдобавок будут доступны ещё десять трансляций из других вольеров.

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Напомним, что минувшим жарким летом вес Тимофея составлял 3,75 килограмма, но с сентября меню кота существенно расширилось, чтобы он смог поправиться. Так, к концу сентября манул уже зажировался до массы в пять килограммов, и это не предел.

Юрий Лысенко
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