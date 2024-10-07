За «зажировкой» манула Тимофея теперь можно следить онлайн

За знаменитым манулом Тимофеем из Московского зоопарка теперь можно наблюдать онлайн — из его вольера ведётся прямая трансляция. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

«На сайте мос.ру запустили трансляции из вольера всенародного любимца. Старт трансляций позволит отследить все стадии процесса зажировки и разжировки манула. Посетители портала mos.ru увидят, как хищник активно набирает вес к зиме, становится более активным, пушистым и как у него рыжеют бока», — рассказали в зоопарке.