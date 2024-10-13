Кунг-фу-панда Катюша сразилась с «мамой-сумоисткой» на глазах у восхищённых китайцев

В Московском зоопарке панда Катюша решила сразиться со своей мамой на радость китайским туристам. Мишка-малышка захотела показать своё мастерство кунг-фу. Видео битвы опубликовала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Панда Катюша сразилась с мамой в кунг-фу битве. Видео © Telegram / Светлана Акулова

«Катюшино кунг-фу против маминого сумо!», — в шутку пишет Акулова.

Пока главная московская панда играла с мамой в вольере, за ними восхищённо наблюдали посетители зоопарка. В итоге битва закончилась и есть подозрения, что победила дружба. Катюша всё-таки смогла продемонстрировать мастер-класс по кунг-фу, который до этого активно осваивала.