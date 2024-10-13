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13 октября, 14:46

Кунг-фу-панда Катюша сразилась с «мамой-сумоисткой» на глазах у восхищённых китайцев

Гендиректор Московского зоопарка показала видео битвы панды Катюши с мамой

В Московском зоопарке панда Катюша решила сразиться со своей мамой на радость китайским туристам. Мишка-малышка захотела показать своё мастерство кунг-фу. Видео битвы опубликовала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Панда Катюша сразилась с мамой в кунг-фу битве. Видео © Telegram / Светлана Акулова

«Катюшино кунг-фу против маминого сумо!», — в шутку пишет Акулова.

Пока главная московская панда играла с мамой в вольере, за ними восхищённо наблюдали посетители зоопарка. В итоге битва закончилась и есть подозрения, что победила дружба. Катюша всё-таки смогла продемонстрировать мастер-класс по кунг-фу, который до этого активно осваивала.

Панда Катюша забралась в качели и поучилась у мамы основам ушу
Панда Катюша забралась в качели и поучилась у мамы основам ушу

Как ранее сообщал Life.ru, маленькая панда Катюша постепенно привыкает к самостоятельной жизни и даже учится делать кувырки. Эти достижения малышка демонстрирует под пристальным наблюдением сотрудников зоопарка, которые с радостью делятся её успехами с посетителями. 24 августа Катюша отметила свой первый день рождения, который стал значимым событием для всего Московского зоопарка.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Наталья Афонина
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