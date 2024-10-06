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6 октября, 15:27

Панда Катюша забралась в качели и поучилась у мамы основам ушу

Гендиректор Московского зоопарка показала, как панда Катюша качается на качелях

Утро панды Катюши в Московском зоопарке началось с попытки забраться на качели. В высокую чашку Катюша еле-еле вскарабкалась, ухватившись за неё передними лапками. Весёлым видео поделилась гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Панды развлекаются в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Потом Катюша затеяла весёлую борьбу со своей мамой-пандой. Сидя в чашке, пандочка махала перед собой лапами, отбиваясь от мамы. Видимо, родительница пыталась научить дочь основам традиционного китайского ушу.

По характеру Катюша растёт хулиганкой. Она с удовольствием лазает по корягам в вольере и убегает от маминых поучений. В День знаний ей подарили кубики с русским алфавитом, которые Катюша тут же начала изучать.

Теперь прогуляться по Московскому зоопарку можно онлайн
Теперь прогуляться по Московскому зоопарку можно онлайн
Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Полина Никифорова
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