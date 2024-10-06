Панда Катюша забралась в качели и поучилась у мамы основам ушу

Утро панды Катюши в Московском зоопарке началось с попытки забраться на качели. В высокую чашку Катюша еле-еле вскарабкалась, ухватившись за неё передними лапками. Весёлым видео поделилась гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Потом Катюша затеяла весёлую борьбу со своей мамой-пандой. Сидя в чашке, пандочка махала перед собой лапами, отбиваясь от мамы. Видимо, родительница пыталась научить дочь основам традиционного китайского ушу.