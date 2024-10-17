Стало известно, когда манул Тимофей сможет окончательно зажироваться к зиме
Манул Тимофей из «Московского зоопарка» наберёт максимальный вес к декабрю
Манул Тимофей из «Московского зоопарка». Фото © Telegram / Московский зоопарк
Символ «Московского зоопарка», манул Тимофей, наберёт максимальный вес — 7 килограммов — к декабрю. Котик уже в процессе зажировки поправился на 2,5 килограмма. Сейчас он весит 5,2 килограмма.
«Максимальный [вес], мы посмотрим, он достигнет его где-то к декабрю… Зимой это может быть до 7 килограммов», — сказал заведующий отделом «Млекопитающие» зоопарка Михаил Брагин.
А собрат Тимофея из Ленинградского зоопарка, манул Шу, тоже начал накапливать жир в преддверии холодов. Он уже заметно округлился и стал меньше двигаться. Манулы инстинктивно набирают вес в преддверии холодов, объяснили работники зоопарка.