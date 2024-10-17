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17 октября, 16:48

Стало известно, когда манул Тимофей сможет окончательно зажироваться к зиме

Манул Тимофей из «Московского зоопарка» наберёт максимальный вес к декабрю

Манул Тимофей из «Московского зоопарка». Фото © Telegram / Московский зоопарк

Манул Тимофей из «Московского зоопарка». Фото © Telegram / Московский зоопарк

Символ «Московского зоопарка», манул Тимофей, наберёт максимальный вес — 7 килограммов — к декабрю. Котик уже в процессе зажировки поправился на 2,5 килограмма. Сейчас он весит 5,2 килограмма.

«Максимальный [вес], мы посмотрим, он достигнет его где-то к декабрю… Зимой это может быть до 7 килограммов», — сказал заведующий отделом «Млекопитающие» зоопарка Михаил Брагин.

За «зажировкой» манула Тимофея теперь можно следить онлайн
За «зажировкой» манула Тимофея теперь можно следить онлайн

А собрат Тимофея из Ленинградского зоопарка, манул Шу, тоже начал накапливать жир в преддверии холодов. Он уже заметно округлился и стал меньше двигаться. Манулы инстинктивно набирают вес в преддверии холодов, объяснили работники зоопарка.

Полина Никифорова
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