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16 октября, 20:34

Утеплился: Ленинградский манул Шу накопил жирок в преддверии холодов

В Ленинградском зоопарке сообщили о зажировке манула Шу перед зимовкой

По словам персонала зоопарка, манул Шу уже почти не похож на прежнего себя © Telegram / Ленинградский зоопарк

По словам персонала зоопарка, манул Шу уже почти не похож на прежнего себя © Telegram / Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке манул по кличке Шу активно накапливает жир, готовясь к холодному сезону. Об этом сотрудники учреждения сообщили в своём телеграм-канале, поделившись видео с участием пушистого питомца.

Ленинградский манул Шу накопил жирок в преддверии холодов. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

На записи видно, как Шу заметно округлился и стал менее подвижен, чем в тёплое время года. По словам работников зоопарка, манулы инстинктивно накапливают жировые запасы перед зимой, чтобы легче переносить суровые условия.

«Как можно заметить на видео, ваш любимец продолжает активную зажировку к зиме и уже почти не похож на того Шу, который был летом», — отмечают представители зоопарка.

Они добавили, что такой процесс является естественным и крайне важным для этих животных, ведь в условиях дикой природы манулы обитают в холодных районах, где питание зимой становится проблематичным.

За «зажировкой» манула Тимофея теперь можно следить онлайн
За «зажировкой» манула Тимофея теперь можно следить онлайн

Как ранее сообщал Life.ru, в Московском зоопарке манул Тимофей также начал накапливать жировые запасы перед зимним периодом. Ему уже увеличили рацион, что способствует активной подготовке к холодам. Манулы известны своим плотным мехом и жировыми запасами, которые помогают им выживать в зимних условиях. Подобные меры также применяются и для других животных зоопарка, чтобы подготовить их к зиме.

Кирилл Сосновских
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