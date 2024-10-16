Утеплился: Ленинградский манул Шу накопил жирок в преддверии холодов
В Ленинградском зоопарке сообщили о зажировке манула Шу перед зимовкой
По словам персонала зоопарка, манул Шу уже почти не похож на прежнего себя © Telegram / Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке манул по кличке Шу активно накапливает жир, готовясь к холодному сезону. Об этом сотрудники учреждения сообщили в своём телеграм-канале, поделившись видео с участием пушистого питомца.
Ленинградский манул Шу накопил жирок в преддверии холодов. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк
На записи видно, как Шу заметно округлился и стал менее подвижен, чем в тёплое время года. По словам работников зоопарка, манулы инстинктивно накапливают жировые запасы перед зимой, чтобы легче переносить суровые условия.
«Как можно заметить на видео, ваш любимец продолжает активную зажировку к зиме и уже почти не похож на того Шу, который был летом», — отмечают представители зоопарка.
Они добавили, что такой процесс является естественным и крайне важным для этих животных, ведь в условиях дикой природы манулы обитают в холодных районах, где питание зимой становится проблематичным.
Как ранее сообщал Life.ru, в Московском зоопарке манул Тимофей также начал накапливать жировые запасы перед зимним периодом. Ему уже увеличили рацион, что способствует активной подготовке к холодам. Манулы известны своим плотным мехом и жировыми запасами, которые помогают им выживать в зимних условиях. Подобные меры также применяются и для других животных зоопарка, чтобы подготовить их к зиме.