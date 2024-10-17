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17 октября, 13:32

Переехавший в Московский зоопарк белый медведь Терпей обустроился в вольере

Переехавший накануне из Казани в Московский зоопарк белый мишка Терпей начал обустраивать вольер под свой вкус. Об этом сообщается в телеграм-канале генерального директора зоосада Светланы Акуловой. На видео — то, как косолапый подминает под себя сено.

Переехавший в Московский зоопарк из Казани белый медведь обустроился в вольере. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Белый медведь Терпей переехал в Московский зоопарк по программе поддержки пожилым животным. Ему уже 22 года, при этом средняя продолжительность жизни составляет 25-30 лет. После переезда за новым постояльцем постоянно наблюдают зоологи, строго контролируя его активность и рацион. Некоторое время он проведёт на карантине во внутреннем вольере.

Пожилого белого мишку Терпея перевезли в Московский зоопарк из Казани
Пожилого белого мишку Терпея перевезли в Московский зоопарк из Казани

Ранее Life.ru писал, что в Московском зоопарке медведь Гром встретил первый снег. Он наблюдал за непогодой с гордо поднятым носом. Мишка был спасён два года назад из зоны боевых действий в Донбассе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zhiltsov Alexandr

Мария Любицкая
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