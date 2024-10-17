Переехавший в Московский зоопарк белый медведь Терпей обустроился в вольере
Переехавший накануне из Казани в Московский зоопарк белый мишка Терпей начал обустраивать вольер под свой вкус. Об этом сообщается в телеграм-канале генерального директора зоосада Светланы Акуловой. На видео — то, как косолапый подминает под себя сено.
Переехавший в Московский зоопарк из Казани белый медведь обустроился в вольере. Видео © Telegram / Светлана Акулова
Белый медведь Терпей переехал в Московский зоопарк по программе поддержки пожилым животным. Ему уже 22 года, при этом средняя продолжительность жизни составляет 25-30 лет. После переезда за новым постояльцем постоянно наблюдают зоологи, строго контролируя его активность и рацион. Некоторое время он проведёт на карантине во внутреннем вольере.
Ранее Life.ru писал, что в Московском зоопарке медведь Гром встретил первый снег. Он наблюдал за непогодой с гордо поднятым носом. Мишка был спасён два года назад из зоны боевых действий в Донбассе.
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