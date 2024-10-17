Переехавший в Московский зоопарк белый медведь Терпей обустроился в вольере

Переехавший накануне из Казани в Московский зоопарк белый мишка Терпей начал обустраивать вольер под свой вкус. Об этом сообщается в телеграм-канале генерального директора зоосада Светланы Акуловой. На видео — то, как косолапый подминает под себя сено.

Переехавший в Московский зоопарк из Казани белый медведь обустроился в вольере. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Белый медведь Терпей переехал в Московский зоопарк по программе поддержки пожилым животным. Ему уже 22 года, при этом средняя продолжительность жизни составляет 25-30 лет. После переезда за новым постояльцем постоянно наблюдают зоологи, строго контролируя его активность и рацион. Некоторое время он проведёт на карантине во внутреннем вольере.