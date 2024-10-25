Фильм «Огниво» 2024: когда в кино, кто играет и в чём фишка российской интерпретации сказки

Если вы с удовольствием посмотрели сказки на новый лад, которые показывали в кино под названиями «По щучьему велению» и «Летучий корабль», то фильм «Огниво» вам тоже придётся по душе. Эта сказка продолжила тренд «обновления» знаменитых в народе произведений и стала новым творением постановщика Александра Войтинского. А если сомневаетесь, смотреть ли «Огниво» 2024 года, то позвольте нам рассказать про фильм подробнее.

«Огниво» 2024: кто играет в новой интерпретации сказки

Актёры новой сказки «Огниво»: кого увидим в фильме. Фото © Фильм «Огниво», режиссёр Александр Войтинский, сценарист Александр Архипов и др. / Kinopoisk

Сказка «Огниво» 2024 — это вольная интерпретация сюжета Ханса Кристиана Андерсена режиссёром Александром Войтинским. В главных ролях нового фильма «Огниво» вы увидите следующих знаменитых актёров: Роман Евдокимов — в роли Ивана,

Антонина Бойко — в роли юной принцессы Дарьи,

Ирина Старшенбаум — в роли царицы,

Виталий Хаев — в роли лжецаря.

Также в новом фильме «Огниво» 2024 года можно увидеть Михаила Трухина, Яна Цапника, Сергея Марина, Ирину Горбачёву и Юрия Кузнецова.

«Огниво»: фильм уже показывают в кино

Когда «Огниво» 2024 покажут в кино? Фото © Фильм «Огниво», режиссёр Александр Войтинский, сценарист Александр Архипов и др. / Kinopoisk

Вчера, 24 октября, стартовало начало проката новой российской картины в кинотеатрах. Посмотреть и восхититься новой версией сказки «Огниво» в кино можно будет в течение ближайшего месяца — до середины ноября.

О чём новый фильм-сказка «Огниво» 2024: сюжет

О чём новая сказка «Огниво» 2024 по мотивам истории Андерсена. Фото © Фильм «Огниво», режиссёр Александр Войтинский, сценарист Александр Архипов и др. / Kinopoisk

Фильм «Огниво» начинается с того, что ночью в сказочной стране царица и её незрячая дочь Даша ждут царя из дальнего плавания. Почти у берега корабль главы государства теряется в волнах бушующего моря, поэтому просит зажечь сигнальные костры. Для этого на берег отправляют Лиходея, Балалая и верного солдата Фому. Но Лиходей решает предать правителя: он подговаривает Балалая зажечь ложное пламя, чтобы корабль царя разбился. Злодеи подстраивают всё так, чтобы виновным посчитали солдата.

Из-за этого корабль попадает на скалы, а его экипаж погибает. Перед смертью слуга царя отдаёт Лиходею книгу с заклинаниями и просит передать её царице. Но по сюжету «Огниво» 2024 года злодей поступает по-своему. С помощью колдовства Лиходей заставляет царицу подчиниться своей воле и признать его новым правителем. А ещё стирает ей память: теперь царица не помнит дочь. Напуганную девочку Лиходей заточает внутри волшебного огнива, которое оказывается на дне глубокого колодца.

Сюжет нового фильма «Огниво» и кого увидим в сказке. Фото © Фильм «Огниво», режиссёр Александр Войтинский, сценарист Александр Архипов и др. / Kinopoisk

Потом зрителю расскажут, что у заключённого солдата Фомы, которого посчитали предателем, есть непутёвый брат Иван. Три года спустя этот аферист и шулер сбегает из тюрьмы — ворует у охранника солдатскую форму и случайно оказывается на поле боя. По сюжету фильма «Огниво» Ваня в ужасе пытается скрыться от пушечных ядер и случайно падает в колодец, где и находит огниво. Там-то герой и освобождает царевну Дашу. Девочка объясняет, что огниво способно выполнять желания владельца, но делает это своеобразно. А далее в «Огниве» 2024 героям предстоит свергнуть лжецаря, восстановить справедливость, победить злодеев и вернуть царице память.

«Огниво» 2024: в чём фишка российской интерпретации сказки

Чем фильм «Огниво» 2024 года отличается от оригинальной сказки? Фото © Фильм «Огниво», режиссёр Александр Войтинский, сценарист Александр Архипов и др. / Kinopoisk

Так что же получит зритель, если сходит в кино на сказку «Огниво» 2024 года? Будьте готовы, что от первоначальной истории Ханса Кристиана Андерсена остаются лишь «ключевые слова», а сюжет фильма кардинально отличается от оригинала. Режиссёру и сценаристу пришлось сильно потрудиться, чтобы расширить коротенький сюжет оригинала до полноформатной картины продолжительностью примерно полтора часа.