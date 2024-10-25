Актрису Алёну Яковлеву выписали из больницы. Подозрение на аппендицит, с которым звезду «Склифосовского» экстренно госпитализировали, не подтвердилось.

По данным SHOT, 63-летняя Алёна Юрьевна находилась на лечении в хирургическом отделении того самого «Склифа», в сериале про который она снималась. Актриса жаловалась на сильные боли в животе.

При осмотре медики выявили проблемы с органами брюшной полости. Благодаря терапии у актрисы прошли болевые ощущения, снято воспаление. Ей назначили комплексное амбулаторное лечение. Также медики не исключают, что через полгода артистке понадобится операция.

Всего в стационаре дочь легендарного советского актёра Юрия Яковлева провела 5 дней. Уже завтра она выступит в Новосибирске в спектакле «Скамейка».