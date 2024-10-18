Экс-участник группы Little Big госпитализирован в Петербурге. У него подозревают инфаркт

Бывший бэк-вокалист группы Little Big Антон Лиссов был госпитализирован в реанимационное отделение Мариинской больницы в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. По информации Mash на Мойке, музыкант обратился за помощью из-за болей в груди и затруднённого дыхания.

В настоящее время 45-летнего Лиссова обследуют врачи, однако сам он изъявил желание как можно скорее вернуться домой, так как у него запланирован концерт через два дня. Сообщается, что именно его жена настояла на вызове скорой помощи, беспокоясь о состоянии Антона. Она комментировать ситуацию отказалась.

Антон Лиссов, известный своим эпатажным стилем, покинул основной состав Little Big в 2022 году, когда группа уехала в США. С тех пор он остался в Петербурге и вновь начал выступать в своей рок-группе Jane Air.