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18 октября, 11:07

Экс-участник группы Little Big госпитализирован в Петербурге. У него подозревают инфаркт

Бывший участник группы Little Big Антон Лиссов попал в реанимацию в Петербурге

Обложка © vk.com/ Антон Лиссов

Обложка © vk.com/ Антон Лиссов

Бывший бэк-вокалист группы Little Big Антон Лиссов был госпитализирован в реанимационное отделение Мариинской больницы в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. По информации Mash на Мойке, музыкант обратился за помощью из-за болей в груди и затруднённого дыхания.

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В настоящее время 45-летнего Лиссова обследуют врачи, однако сам он изъявил желание как можно скорее вернуться домой, так как у него запланирован концерт через два дня. Сообщается, что именно его жена настояла на вызове скорой помощи, беспокоясь о состоянии Антона. Она комментировать ситуацию отказалась.

Антон Лиссов, известный своим эпатажным стилем, покинул основной состав Little Big в 2022 году, когда группа уехала в США. С тех пор он остался в Петербурге и вновь начал выступать в своей рок-группе Jane Air.

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А ранее солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова (Гарика) доставили в одну из московских больниц. Артист почувствовал себя плохо после перенесённой пневмонии.

Алексей Берковиц
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