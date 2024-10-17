Гарик из «Отпетых мошенников» попал в больницу после жалоб на слабость и давление

Солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова (Гарика) доставили в одну из московских больниц. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным издания, мужчина почувствовал себя плохо после пережитой пневмонии. Артист жаловался на артериальное давление и физическую слабость. Врачи обследовали его на наличие гипертонической болезни. В ходе проверок медики нашли у него артрит и подагру.