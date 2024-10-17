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17 октября, 07:09

Гарик из «Отпетых мошенников» попал в больницу после жалоб на слабость и давление

В Москве госпитализировали солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова

Игорь Богомазов. Обложка © Instagram / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garik_bogomazov

Игорь Богомазов. Обложка © Instagram / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garik_bogomazov

Солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова (Гарика) доставили в одну из московских больниц. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным издания, мужчина почувствовал себя плохо после пережитой пневмонии. Артист жаловался на артериальное давление и физическую слабость. Врачи обследовали его на наличие гипертонической болезни. В ходе проверок медики нашли у него артрит и подагру.

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Недавно легендарную советскую актрису Инну Выходцеву экстренно доставили в больницу с инсультом. Она почувствовала себя плохо в Доме ветеранов сцены имени А. А. Яблочкиной в Москве. Сейчас артистке 90 лет.

Николай Рюмин
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