Гарик из «Отпетых мошенников» попал в больницу после жалоб на слабость и давление
В Москве госпитализировали солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова
Игорь Богомазов. Обложка © Instagram / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garik_bogomazov
Солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова (Гарика) доставили в одну из московских больниц. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным издания, мужчина почувствовал себя плохо после пережитой пневмонии. Артист жаловался на артериальное давление и физическую слабость. Врачи обследовали его на наличие гипертонической болезни. В ходе проверок медики нашли у него артрит и подагру.
Недавно легендарную советскую актрису Инну Выходцеву экстренно доставили в больницу с инсультом. Она почувствовала себя плохо в Доме ветеранов сцены имени А. А. Яблочкиной в Москве. Сейчас артистке 90 лет.