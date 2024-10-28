Кочерга в попе и падение на голову карлика: Как монархи погибали от самых неожиданных причин

Во все времена короли казались людям воплощением власти, силы и непоколебимости. Их жизни полны битв, интриг и громких побед, но иногда самые великие и могущественные правители уходили из жизни настолько нелепо, что это становилось почти анекдотом. Рассмотрим несколько удивительных историй о том, как глупая случайность или необдуманный поступок положили конец тем, кто, казалось бы, был на вершине мира.

Людовик III ударился насмерть о дверной косяк, несясь к любовнице

Людовик III не заметил дверного косяка, разбив голову насмерть. Фото © «Шедеврум»

Людовик III в свои 18 пользовался большой популярностью у представительниц прекрасного пола. В 882 году его величество ехал на коне за девицей. Видимо, барышня не была готова к приёму юноши, поэтому, увидев его, решила ретироваться в дом своего отца и подготовиться к встрече. Мчавшийся со скоростью света Людовик врезается в верхний косяк дверного проёма. Удар был довольно сильный — настолько, что монарх скончался сразу на месте.

Эдуард ll скончался из-за раскалённого сплава в заднем проходе

Эдуард II в башне Беркли умирает от раскалённого железа. Фото © «Шедеврум»

Изабелла, жена Эдуарда, была властной и напористой женщиной. Вдруг она решает свергнуть своего бывшего с престола, сослав его в замок Беркли. Там заговорщики запихали раскалённую кочергу прямо меж ягодиц несчастному королю под предлогом того, что бывший император имел отношения с мужчинами. Так несчастный и умер.

Генрих II был убит пятой точкой карлика

Генрих II скончался из-за травмы головы. Фото © Wikipedia

Генрих II отдыхал в своей резиденции, находившейся в Акре. Гуляя по балкону и рассматривая необычайные виды из окна, он опёрся на деревянную решётку. Та треснула и сломалась, король Иерусалима вывалился наружу. Скорее всего, после такого падения он бы выжил, но, как только почувствовал шаткость в ногах, попытался удержаться за своего слугу Скарлетта, тот не выдержал веса и свалился вслед за ним. На голову недобитого короля шлёпнулась пятая точка шута-карлика. К большому сожалению, Скарлетт тоже скончался через несколько дней из-за сломанного бедра.

Император Цинь Шихуанди умер от эликсира бессмертия

Цинь Шихуанди умирает от флакончика ртути. Фото © «Шедеврум»

Сильнее всего император Шихуанди боялся смерти, поэтому большую часть времени он искал эликсир вечной жизни. Во время поездок по стране он общался с большим количеством волшебников, медиумов, шаманов, но все попытки найти нужное варево были тщетны. Всерьёз озадачившись вопросом, он собрал целую экспедицию в Японию для поисков заветной микстуры. Поход не увенчался успехом. Но через полгода после приезда очередной волшебник передал заветный эликсир во дворец, им оказалась баночка ртути. Выпив всё сразу, Цинь Шихуанди сразу обрёл «своё бессмертие».