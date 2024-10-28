От дворецкого до учителя: В какие сферы жизни может быть внедрён ИИ

В ближайшие годы на рынке высоких технологий могут появиться человекоподобное роботы, способные заменять дворецкого. Они при помощи искусственного интеллекта смогут заниматься уборкой по дому, уходом за питомцами и даже приготовлением пищи. Об этом рассказал эксперт по внедрению корпоративного ИИ в малом и среднем бизнесе Александр Красноложкин.

По его словам, ИИ в ближайшем будущем может быть внедрён и в другие сферы человеческой жизни. Собеседник «Газеты.ru» напомнил, что уже сейчас с помощью ИИ создаются музыка и видео. В дальнейшем «искусственный» контент ещё больше заменит творчество человека.

Искусственный интеллект может быть применён и в юридической сфере. По словам эксперта, в США уже сейчас ИИ-помощник позволят оспорить штраф и направить заявление в суд. А в сельском хозяйстве ИИ даст возможность не только снизить стоимость продукции, но и повысить её качество.

«Эксперимент с беспилотной сельхозтехникой в Калининградской области показал высокую эффективность, поэтому уже сейчас её начинают применять и в других регионах России», — подчеркнул специалист.

По его словам, в ближайшем будущем искусственный интеллект сможет заменить даже учителей и врачей. ИИ-репетиторы уже сегодня позволяют изучать иностранные языки. А в медицинской сфере цифровые помощники помогают ставить более точные диагнозы.