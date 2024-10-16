«Излечивает на 4-й стадии». Онколог рассказал о новом способе лечения рака Врач с 47-летним стажем оценил предложенный в Европе метод борьбы с опухолью шейки матки и отметил, что есть и другие очень многообещающие идеи. 15 октября, 21:25 Онколог рассказал, как можно воздействовать на раковые клетки изнутри. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Tadevosian

Предложенный британскими учёными метод борьбы с опухолью шейки матки довольно агрессивен, считает хирург-онколог высшей категории Андрей Коржиков. По его мнению, он подходит далеко не всем пациенткам с таким диагнозом. Ранее учёные из Университетского колледжа Лондона рассказали, что попробовали внести дополнение в стандартный метод лечения рака шейки матки: перед химиолучевой терапией решили проводить пациенткам шестинедельный курс химиотерапии препаратами карбоплатин и паклитаксел. Сообщается, что это дало заметный эффект: риск смерти от опухоли снизился на 40% и на 35% уменьшилась вероятность возобновления болезни.

По опубликованным данным, в исследовании участвовали пять сотен женщин с опухолью шейки матки. 80% испытавших новый метод через пять лет были живы. Меж тем среди тех, кто проходил обычное лечение, в живых столько же лет спустя оставались 72%. Как отметил онколог Андрей Коржиков, химиотерапию стараются применять только на более поздних стадиях рака в случае распространения болезни на соседние органы или по всему организму.

— Карбоплатин и паклитаксел — это известные препараты, и в ряде случаев на самом деле они играют большую роль на второй и третьей стадиях заболевания. Но я знаю из своего личного опыта и знания новейших достижений в лечении рака шейки матки, что на ранних стадиях никто агрессивной химиотерапией не занимается, — подчеркнул онколог.

Врач также рассказал, что медицина сейчас активно работает над другими прогрессивными методами лечения онкологических заболеваний. По его словам, большие надежды подают иммунотерапия и применение специальных веществ, которые воздействуют на раковые клетки не только снаружи, но и «изнутри».

— Это ингибиторы различных механизмов опухолевого процесса и это моноклональные антитела. Эта работа ведётся — и очень успешно, люди с четвёртой стадией заболевания, то есть с отдалёнными метастазами, излечиваются полностью. И таких примеров уже много, — заверил Андрей Коржиков.

Авторы Александр Бочаров