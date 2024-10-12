Иммунитет «слепнет»: Диетолог раскрыла, как популярная еда на завтрак вызывает рак По словам доктора медицинских наук, некоторые ингредиенты таких продуктов способны нарушить работу клеток организма. 11 октября, 21:31 Диетолог раскрыла, как популярная еда на завтрак вызывает рак. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Basilico Studio Stock

Риск развития онкологических заболеваний больше всего повышают ультрапереработанные продукты, рассказала Life.ru диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Она подчеркнула, что многие их ингредиенты не безвредны и при этом очень быстро всасываются в кровь.

— Такие продукты часто содержат большое количество добавленных сахаров, жиров и соли, которые сразу всасываются и негативно влияют на метаболизм и общее состояние здоровья: вызывают скрытые отёки, понижают иммунитет — и иммунные клетки буквально «слепнут», не видят клетки изменённые, — объясняет врач.

Риск развития онкологических заболеваний больше всего повышают ультрапереработанные продукты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / m.dipo

Ранее исследователи из Университета Бристоля и Международного агентства по изучению рака установили, что развитие злокачественных опухолей может спровоцировать постоянное употребление очень популярных продуктов на завтрак, в том числе сосисок, белого хлеба, сладких хлопьев и йогуртов с подсластителями.

Как отметила Марият Мухина, в йогурты часто добавляют сахарозаменитель аспартам, признанный канцерогеном. Такие же опасные свойства могут иметь многие консерванты, красители и усилители вкуса. По словам медика, они способны повысить риск мутаций в клетках организма и нарушить их нормальный рост.

В йогурты часто добавляют сахарозаменитель аспартам, признанный канцерогеном. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot

При этом в процессе переработки уничтожаются многие полезные вещества, и в результате страдает микрофлора кишечника, от которой во многом зависит иммунитет человека.

— Некоторые ультраобработанные продукты подвергаются методам приготовления, которые могут образовывать канцерогенные вещества, например при жарке или копчении образуется канцероген акриламид, который вызывает рак желудка и кишечника, — добавила диетолог.

Доктор медицинских наук рекомендует забыть о подобной еде и вместо этого готовить на завтрак яичницу с овощами, кашу с орехами и сухофруктами или творог с орехами. Она также напомнила, что ещё один фактор риска онкологических заболеваний — малоподвижный образ жизни, курение и алкоголь.

Авторы Александр Бочаров