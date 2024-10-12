Иммунитет «слепнет»: Диетолог раскрыла, как популярная еда на завтрак вызывает рак
По словам доктора медицинских наук, некоторые ингредиенты таких продуктов способны нарушить работу клеток организма.
Диетолог раскрыла, как популярная еда на завтрак вызывает рак. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Basilico Studio Stock
Риск развития онкологических заболеваний больше всего повышают ультрапереработанные продукты, рассказала Life.ru диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Она подчеркнула, что многие их ингредиенты не безвредны и при этом очень быстро всасываются в кровь.
— Такие продукты часто содержат большое количество добавленных сахаров, жиров и соли, которые сразу всасываются и негативно влияют на метаболизм и общее состояние здоровья: вызывают скрытые отёки, понижают иммунитет — и иммунные клетки буквально «слепнут», не видят клетки изменённые, — объясняет врач.
Риск развития онкологических заболеваний больше всего повышают ультрапереработанные продукты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / m.dipo
Ранее исследователи из Университета Бристоля и Международного агентства по изучению рака установили, что развитие злокачественных опухолей может спровоцировать постоянное употребление очень популярных продуктов на завтрак, в том числе сосисок, белого хлеба, сладких хлопьев и йогуртов с подсластителями.
Как отметила Марият Мухина, в йогурты часто добавляют сахарозаменитель аспартам, признанный канцерогеном. Такие же опасные свойства могут иметь многие консерванты, красители и усилители вкуса. По словам медика, они способны повысить риск мутаций в клетках организма и нарушить их нормальный рост.
В йогурты часто добавляют сахарозаменитель аспартам, признанный канцерогеном. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot
При этом в процессе переработки уничтожаются многие полезные вещества, и в результате страдает микрофлора кишечника, от которой во многом зависит иммунитет человека.
— Некоторые ультраобработанные продукты подвергаются методам приготовления, которые могут образовывать канцерогенные вещества, например при жарке или копчении образуется канцероген акриламид, который вызывает рак желудка и кишечника, — добавила диетолог.
Доктор медицинских наук рекомендует забыть о подобной еде и вместо этого готовить на завтрак яичницу с овощами, кашу с орехами и сухофруктами или творог с орехами. Она также напомнила, что ещё один фактор риска онкологических заболеваний — малоподвижный образ жизни, курение и алкоголь.