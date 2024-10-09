Сколько людей будут доживать до 100 лет к 2050 году Как рассказал Life.ru геронтолог, накопление ошибок в клетках человеческого организма не даёт полного ответа на вопрос, почему мы стареем и умираем. 8 октября, 21:25 Учёные считают, что люди смогут жить дольше. Обложка © Шедеврум

Количество людей, доживших до 100 лет, в ближайшие десятилетия вырастет в несколько раз, уверен директор Научно-медицинского геронтологического центра Валерий Новосёлов.

— Столетних на планете будет очень много. Буквально несколько лет назад их было 500 тысяч человек. К 2050 году уже будет три с половиной миллиона, — прогнозирует учёный.

По его мнению, это в первую очередь связано с развитием медицины. Ранее американские геронтологи заявили, что средняя продолжительность жизни в этом столетии перестанет расти так быстро, как росла раньше, поскольку человек приближается к биологическому пределу возможностей своего организма. Валерий Новосёлов с этим согласен. Между тем остаётся загадкой для мировой науки, что именно определяет этот установленный природой предел долголетия, подчёркивает он. Как объяснил геронтолог, старение не определяется исключительно процессом накопления ошибок в клетках. Это лишь один из известных механизмов загадочного процесса.

Существует несколько механизмов старения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

— На сегодняшний день известно от 10 до 15 механизмов старения, все разное число называют. Но это не всё старение, мы не знаем первопричины, не знаем, что является причиной, а что следствием. Это великий парадокс. Эволюционное чудо. Я его называю «его величество старение», — говорит директор Научно-медицинского геронтологического центра.

По мнению геронтолога, повысить шансы на долголетие в будущем можно будет в том числе с помощью генной инженерии. И она уже сейчас помогает справиться с так называемым синдромом ускоренного старения. Тем не менее генетики зачастую неправильно понимают процесс старения, предостерегает учёный.

Учёные возлагают надежды на продление жизни с помощью генной инженерии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

— Когда сажают какой-то ген теломеразы, чтобы удлинить теломеры, такие колпачки на концах хромосом, и они увеличиваются, то это не про старение. Наоборот, мы так повышаем риски. Теломеры к старению человека никакого отношения не имеют, — заверил директор Научно-медицинского геронтологического центра.

Валерий Новосёлов также поделился интересным фактом: среди проживших всю жизнь вместе супругов чаще встречается примерно одинаковая продолжительность жизни, чем среди братьев и сестёр. Это означает, что жизненные обстоятельства могут оказаться важнее генетической предрасположенности.

— Это говорит о том, что продолжительность жизни во многом зависит от поведения человека, его привычек, физической активности и так далее. Но таблетки от старости не существует и не может существовать, — заключил геронтолог.

Авторы Адель Романенкова