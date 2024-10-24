Россияне смогут протестировать помощника с искусственным интеллектом на «Госуслугах»

Министерство цифрового развития планирует запустить бета-версию помощника с искусственным интеллектом на портале «Госуслуги» в конце текущего года. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на форуме «Инфотех-2024».

Он отметил, что с начала года проводится тестирование российских моделей и уже идет закрытое тестирование. Шадаев выразил удовлетворение результатами, подчеркнув, что искусственный интеллект способен быстро и эффективно помогать пользователям, отвечая на вопросы и навигируя их по сервисам. По его словам, внедрение ИИ позволит сократить количество сотрудников службы поддержки «Госуслуг» и выявить проблемные места в получении услуг, что в дальнейшем поможет оптимизировать работу портала.