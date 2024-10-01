К 2030 году все госуслуги будут оказываться в России онлайн

Через пару лет все государственные услуги в России будут оказываться онлайн, в режиме реального времени. Такой план поставили к 2030 году. Об этом на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Так, популярные госуслуги будут оказываться онлайн — то есть в момент обращения, в режиме реального времени. Или без заявления, в проактивном — в незаметном для гражданина — режиме», — отметил политик.

Мишустин также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина к концу 2030 года во всей стране должны быть сформированы цифровые платформы. Их организуют в важнейших областях экономики и социальной сферы. Внедрение программ поможет за короткие сроки повысить эффективность предприятий и качество сервисов.