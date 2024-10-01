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Регион
1 октября, 11:32

К 2030 году все госуслуги будут оказываться в России онлайн

Мишустин: Популярные госуслуги будут оказываться в режиме реального времени

Через пару лет все государственные услуги в России будут оказываться онлайн, в режиме реального времени. Такой план поставили к 2030 году. Об этом на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Так, популярные госуслуги будут оказываться онлайн — то есть в момент обращения, в режиме реального времени. Или без заявления, в проактивном — в незаметном для гражданина — режиме», — отметил политик.

Мишустин также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина к концу 2030 года во всей стране должны быть сформированы цифровые платформы. Их организуют в важнейших областях экономики и социальной сферы. Внедрение программ поможет за короткие сроки повысить эффективность предприятий и качество сервисов.

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Ранее стало известно, что с помощью «Госуслуг» можно помочь жителям Белгородской области, пострадавшим в результате обстрелов со стороны ВСУ. Например, жители могут сообщить о недостатке определённых товаров и услуг. Также оказать помощь пострадавшим могут жители всех регионов. Для этого на портале создали данные проверенного фонда.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Афонина
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