«Госуслуги» запустили страницу с мерами поддержки для белгородских жителей

На «Госуслугах» запускают страницу с мерами поддержки, специальными сервисами и полезной информации для жителей Белгородской области. Об этом сообщает Минцифры РФ в телеграм-канале.

«Госуслуги» запускают страницу, где собраны все меры поддержки, полезная информация и сервисы для жителей Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.

Например, пострадавшие в результате атак ВСУ смогут через «Госуслуги» сообщить о недостатке определённых товаров и услуг. Для сбора информации используется специальная форма. В ней можно указать недостающие лекарства, а также оставить заявку на помощь с транспортом или жильём. Кроме того, желающие могут лично помочь жителям региона — для этого на портале указаны данные проверенного фонда.