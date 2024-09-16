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16 сентября, 13:00

«Госуслуги» запустили страницу с мерами поддержки для белгородских жителей

На «Госуслугах» запускают страницу с мерами поддержки, специальными сервисами и полезной информации для жителей Белгородской области. Об этом сообщает Минцифры РФ в телеграм-канале.

«Госуслуги» запускают страницу, где собраны все меры поддержки, полезная информация и сервисы для жителей Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.

Например, пострадавшие в результате атак ВСУ смогут через «Госуслуги» сообщить о недостатке определённых товаров и услуг. Для сбора информации используется специальная форма. В ней можно указать недостающие лекарства, а также оставить заявку на помощь с транспортом или жильём. Кроме того, желающие могут лично помочь жителям региона — для этого на портале указаны данные проверенного фонда.

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Ранее Life.ru сообщал, что пострадавшее жители Курской области, смогут при помощи «Госуслуг» получить денежную компенсацию. На портале доступны четыре типа выплат: для жертв чрезвычайных ситуаций, компенсация за утрату имущества, выплаты за вред здоровью и помощь членам семьи погибшего в результате ЧС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sharaf Maksumov

Мария Любицкая
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