Мошенники научились грабить россиян с помощью поддельных доверенностей и "Госуслуг"

Мошенники освоили новый способ обмана россиян с помощью портала "Госуслуги" и приложения для электронной подписи "Госключ". Об этом газете "Известия" рассказала координатор платформы "Народного фронта" "Мошеловка" Евгения Лазарева.

Как только злоумышленники овладевают доступом к личному кабинету жертвы на "Госуслугах", то сразу же загружают поддельную нотариальную доверенность на управление счетами пользователя. Ему приходит сообщение, в котором нужно подписать доверенность "Госключом". Следом ему звонят якобы из правоохранительных органов и требуют подписать документ под угрозой потери денег. Уже после этого звонит ещё один псевдополицейский и говорит о факте мошенничества, рекомендуя перевести деньги на безопасный счёт.

"Манипуляция тем, что доверенность подписана официальным электронным инструментом и теперь даст возможность её обладателям ограбить жертву, звучит очень убедительно и устрашающе", — сказала Лазарева.