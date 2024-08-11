Телефонные мошенники переключились на детей и подростков

В последнее время жертвами злоумышленников всё чаще становятся дети, которые уже успели получить банковские карты. Как правило, мошенники предлагают им лёгкую подработку, которая заключается в переводе денег на банковские счета. Также они могут попросить детей продать свою банковскую карту для таких операций. При этом злоумышленники обещают выплачивать проценты за переводы, после чего жертвы фактически становятся соучастниками незаконной схемы по отмыванию денег. Из-за давления со стороны преступников дети порой боятся сообщать о случившемся родителям, поэтому следует выстроить с ними доверительные отношения.

"Самое важное, что здесь требуется знать родителям, это необходимо выстраивать доверительную среду общения с ребёнком. Второй важный момент бывает, что ребёнок зачастую сильно запуган своими же родителями. Запугивание ребёнка не создаёт доверительной атмосферы, а наоборот — ещё больше пугает его", — объяснила психолог Анастасия Валуева в разговоре с 360.ru.

По словам подполковника спецслужб в отставке и IT-специалиста по информационной безопасности Андрея Масаловича, телефонных мошенников с соседней Украины курируют спецслужбы Европы, потому что когда они работали в частном порядке, правоохранители легко справлялись. Масалович советует воспринимать каждый незнакомый звонок, будто он от врага.

"Любое неожиданное предложение — это враги. Любые угрозы, предложения, опросы, упоминания родственников по телефону — это враги. Всё, просто игнор. Единственный способ. Но беда в том, что мошенники могут одолеть человека в том случае, когда жертва на что-то надеется — на государство, МВД или родственников", — рассказал эксперт.

Он также отметил, что на практике стать жертвой мошенников может абсолютно любой: и ребёнок, и сотрудник офиса, и пенсионер. Житейский опыт здесь бессилен, злоумышленники так умело путают человека, что тот забывает о всех мерах предосторожности. Однако как-либо повлиять на того, кто молчит и не даёт обратной реакции, невозможно, указал специалист.

Кроме того, Масалович призвал проявлять особую осторожность жителей Курской области. Сейчас преступники пользуются напряжённой обстановкой в собственных целях.