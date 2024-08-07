В Москве телефонные мошенники обманули пенсионера почти на 83 миллиона рублей
Всего за шесть дней пенсионер из Москвы по указке телефонных мошенников перевёл им почти 83 миллиона рублей, совершив 90 переводов. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"За шесть дней пенсионер перевёл телефонным мошенникам более 82,8 миллиона рублей, <…> совершил 90 переводов. <...> В подтверждение получения денег злоумышленники присылали в мессенджере якобы банковские документы. Когда аферисты начали интересоваться ценностями, находящимися у мужчины дома, он понял, что его обманули", — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Согласно информации из ведомства, аферисты представились правоохранителями и сотрудниками банка. Чтобы пенсионер убедился в достоверности их слов, злоумышленники совершили видеозвонок, во время которого предъявили фальшивое удостоверение личности. Москвича убедили, что с его карты пытались списать деньги и взять кредиты на его имя. Затем предложили перевести средства на "безопасные счета".
Ранее Life.ru рассказал о том, как тюменские лжеврачи "вылечили" пенсионеров от несуществующих болезней на 11,6 млн рублей. Компания подыскивала пенсионеров для якобы бесплатного обследования, где у них внезапно находилась небывалая болезнь, которую можно вылечить только волшебным аппаратом, находящимся как раз в данной клинике.
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