В Тюмени лжеврачи "вылечили" пенсионеров от несуществующих болезней на 11,6 млн рублей

Тюменских пенсионеров осматривали ненастоящие доктора, а после этого назначали лечение от несуществующих болезней. Таким образом мошенникам удалось обмануть пожилых людей на 11,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

"Супружеская пара из Кирова реализовала схему криминального заработка под видом оказания медицинских услуг на базе салона "Импульс-Мед" в городе Тюмени. Для этого они привлекли более десяти жителей областного центра для выполнения ролей руководителей салона, менеджеров и врачей", — говорится в сообщении.

Медицинские инструменты, которые использовали псевдоврачи из Тюмени. Обложка © Telegram / Прокуратура Тюменской области

Компания подыскивала пенсионеров для якобы бесплатного обследования, где у них внезапно находилась небывалая болезнь, которую можно вылечить только волшебным аппаратом, находящимся как раз в данной клинике. За процедуру "исцеления" мошенники брали от 35 до 110 тысяч рублей. Таким образом они успели "подлечить" 127 жителей региона на сумму 11,6 миллиона рублей. На имущество предприимчивых сибиряков наложен арест. Инцидент рассмотрит Ленинский суд Тюмени в ближайшее время, сообщает URA.ru.